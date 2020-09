Savaşın büyüğü

ROCKEFELLER Vakfı bir rapor yayınlıyor ve Çin'den çıkacak virüsle dünyanın sarsılacağını söylüyor, 12'den vuruyordu. Gözlerden kaçan bir tam isabet daha vardı. O raporda "2. dalga gençleri vuracak" deniyordu. Bugün baktığımızda artık sadece yaşlılar değil ikinci dalgada büyük oranda gençlerin de hedefte olduğunu görüyoruz. Üstelik şu an 2. dalganın henüz başındayız. Peki 3. dalga da olacak mı?

Virüs kabusunun en başından beri bunun Yeni Dünya Düzeni kurmak adına bir operasyon olduğunu söylüyoruz. Nobel ödülü almış dünyaca ünlü profesörler çıktı, "Corona laboratuvarda insan eliyle üretildi" dedi. Çin'den Amerika'ya sığınan bir başka ünlü doktor "Elimde belgeler var, virüs laboratuvarda üretildi" diye konuştu. Trump, ağustos sonunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'da derin yapılar için çalışan bazı kişilerin, yeni tip koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattığını öne sürdü. Koskoca ABD Başkanı, ülkesindeki derin yapıları suçluyor, bu açıklama es geçiliyordu. Yani Trump'a göre birileri daha çok ölüm istiyordu. Yeni Dünya Düzeni'nde kurucu olmak için ABD derin devleti ile küresel sermaye savaşının ayyuka çıktığını artık bilmeyen yoktu.

ABD Dışişleri bakanlığına yakınlığı ile tanınan NATO'cu Atlantic Council bir rapor yayınladı. "26 ülkenin Merkez Bankası digital parayı kabul etti. Gelecekte tüm Merkez Bankaları digital para kullanacak" deniyor o raporda. Dünyadaki merkez bankalarının bankası ve dünya finans babalarının babası Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) BIS , İsviçre'de Basel'de bulunuyor...

Kendine bağladığı tüm Merkez bankalarına talimatlar yağdıran BIS'in patronları da FED yani Trump'ın "En büyük düşmanım" dediği Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi 8 aile. Muazzam bir sistem kurdular.

Dünya para piyasasını küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda kontrol etmek adına BIS ile ahtapotun kolları gibi tüm dünyaya yayıldılar. Bugün gelinen noktada ABD ve Avrupa merkez bankaları dahil ne kadar finans kuruluşu varsa, bunların hiçbiri sormadan, izin almadan faiz indirim veya artırımı yapamaz, tuvalete gidemez. Bugün bu sisteme direnen yegane ülkelerden biri Türkiye ve onun Merkez Bankası... O yüzden sık sık ellerindeki kredi derecelendirme kuruluşları ile sopa gösterip, diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ankara'ya "Safını belli et" diyorlar. Atlantic Council digital paraya geçen ve geçme ihtimali olanlarla ilgili bir de harita yayınladı. Türkiye'yi sarı listede gösterdiler. Bizim Merkez Bankası'nın konuyu incelediğini söylediler. Rapora göre pandemi süreci digital paraya geçişi hızlandıracak.

Artık her bir digital para nereden nereye nasıl gidiyor bilinecek. Kişinin tüm harcamasının dökümü olacak, insanlar daha kolay yönlendirilecek. Soru şu; Hangi digital para piyasada aktif olacak, hangileri çöpe gidecek? Yakında bununla ilgili muazzam bir savaşın yaşandığına tanık olacağız.

Amerikan düşünce kuruluşu Project for the New American Century (PNAC) de bir rapor yayınladı. "Merkez bankaları dijital paraya geçmek zorunda. Çünkü pandemi süreci gösterdi ki, banknot sisteminin sürdürülebilir ihtimali kalmadı" diyorlar. Dünyada nakit kullanımda yaklaşık 100 trilyon dolarlık banknot var. Parayı yalnızca klasik tanımıyla banknot, madeni para ve banka mevduatlarından ibaret fiziki bir unsur olarak yani 100 trilyon dolar piyasada. Ancak ülkelerin toplam borcu 300 trilyon dolara yaklaştı. Yani sistem kendi kendine banknot parayı oyun dışına itti. PNAC "Burada asıl çatışma dijital parayi kimin yöneteceği. Artık bir devlet yani Washington'ın, dijital paranın merkezinde olmaması için planlar yapılıyor.

Washington elbette bunu sessizce kabul etmeyecek. Yeni bir dünya, yeni sistemin de rotasını değiştiriyor. Dijital paraya geçmeyen merkez bankaları da off-shore hesapları gibi karşılıksız sistem dışı durumuna düşecek.

Dijital sisitem dijital dünya buluşması artık kaçınılmaz. Askeri gücün yönetimi de dijital para tarafından yönetilmeye başlandı.

Birçok savunma sanayi şirketi dijital para ile satış yapıyor. Bu banknot doların 50 yıllık imparatorluğunu da sarsıyor." İddiasında bulunuyor. Rapora göre 10 ülkenin kararı çok önemli olacak. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, Türkiye, Çin, Kanada ve Brezilya... Bu ülkelerin stratejik konumları veya ekonomik sistemdeki rolü çok önemli. Şimdi bu ülkelerin kendi aralarında kuracağı ittifaklar, dijital paranın yönünü ve etkisini belirleyecek. PNAC bunu nedenini bakın nasıl açıklıyor; "Çünkü silahla para artık aynı sepete girdi. Pandemi süreci başta dijital para olmak üzere her şeyi değiştirdi.

İkinci dalga ise süreci olgunlaştırabilir. 3. dalga mı? Ya da yeni bir virüs mü? İşte bunu sadece birkaç kişi bilebilir!"

