Du Wei... Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi... Ülkesinden uzaklarda, İsrail'deki evinde ölü bulundu. Hem de ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail ziyaretinden iki gün sonra... Hem de Pompeo "Çin ile anlaşmalar imzaladınız. Bozun bunu." diye İsrail'e kendi evinde sopa gösterdikten 48 saat sonra...

Çin'i bugün Çin yapanların başında Du Wei geliyordu. Bugün Çin'deki bütün otellerde İbranice broşür varsa, ülkeye Yahudi sermayesi ve Yahudi işadamı akıyorsa bunda Du Wei'nin rolü büyüktü.

O yüzden Tel Aviv'e elçi olarak atanması boşuna değildi. 57 yaşındaki Du Wei İsrail'e gitmeden önce 4 yıl boyunca Ukrayna'da görev yaptı, tarihi anlaşmalara imza attı. 2013 yılından itibaren Çin'in Ukrayna'dan toprak kiralama projesi vardı. 3 milyon hektar toprak alacak olan Çin, 2.6 milyar dolar ödeyecekti. Ancak ABD, bu anlaşmadan bir süre sonra Ukrayna'da ayaklanma başlattı. Ayaklanma sonrası hedefteki başkan Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçtı. Ukrayna ile Çin arasında yapılan bu anlaşma da iptal oldu. İşte Çin "problem çözen lider" dediği Du Wei'yi Ukrayna'ya atadı.

ABD, Ukraynalı savunma şirketi Motor Sich'i satın almak için çok önemli görüşmeler yapıyordu, araya giren kişi Du Wei oldu. Motor Sich de Çinli şirket tarafından satın alındı.

Büyük arazi anlaşması ABD'ye rağmen yeniden yapıldı. Du Wei, Çin Devlet Başkanı Şinpeng kadar saygı gören biriydi. Forbes listesinde yer alan çok önemli iş adamları, Çin'e yatırım yapmadan önce Du Wei'yi arardı. Du Wei'nin istihbaratı o kadar güçlüydü ki, çok önemli bir olayı da Çin Polüt Büro ile paylaşmıştı. 2018 Aralık ayında Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou'nun Vancouver Havalimanı'nda tutuklanacağını 48 saat önce söyledi. Ancak Kanadalı yetkililerle yakın temas halinde olan Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST) Başkan Yardımcısı Huai Jinpeng, tutuklamanın olmayacağını söyledi.

Ancak Du Wei haklı çıktı. Meng Wanzhou tutuklandı. 20 Ocak 2020'da başlayan davadan birkaç gün önce Kanada'ya ardından ABD'ye giden Du Wei, çok önemli görüşmeler yaptı. Du Wei, Coronavirüs salgınının dünyaya yayılmasından önce davanın sonuçlanması gerektiğini söylüyordu. Ancak virüs dünyaya yayıldı. 1 Ocak 2020 ile 20 Mayıs 2020 arasında tam 19 ülkeye giden ve çok önemli görüşmeler yapan Du Wei, istihbarat birimlerinin saha ajanları kadar operasyonel aklı olan ve kendini koruyabilen biriydi. Çok büyük ihtimalle özel bir zehir yöntemiyle kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Du Wei, bugün Çin için en önemli 3 kişiden biriydi. Bugün Çin 24 ülke ile digital para anlaşması yapıyor. İsrail'i de buna dahil ediyordu. Yani dolar imparatorluğuna kafa tutuyordu. Çin'in digital parasının mimarı da Du Wei'ydi.

Baron James De Rotschild sahibi olduğu Economist dergisinin ilk sayısına 1866'da röportaj veriyordu. "20 sene önce Fransa'da kağıt parayla dolaşamazdınız. Kağıt parayla mal alınıp satılacağını söyleseydiniz size gülerlerdi. Ama bugün yapılıyor" diyordu. 150 yıl sonra dünyada kağıt paranın yerini almaya hazırlanan digital para uğruna cinayetler başlıyordu. Bugün Rotschild ailesini Çin'de yatırıma götüren isimlerden Du Wei suikaste uğruyordu.

2 gramlık bir virüs yeryüzünde şirketleri batırıyor, küresel sermayeyi vuruyor. ABD derin devleti de küresel sermayeye çanak tutanları ortadan kaldırıyor. Çin'e para akıtan ve büyümesini sağlayan İngiliz Merkez Bankası başkanı Mark Carney Ağustos 2019'da "ABD doları artık küresel ticareti önlemektedir. Bundan sonra dolar dünyanın stok para birimi olmayacak" diye kafa tutuyordu. Doların yerini digital paranın alacağını öne sürüyordu Rotschild ailesinin Londra'daki elemanı. Hatta Facebook bile digital para çıkarmaya hazırlanıyor, Çin bunu başlatıyor, doların tahtı küresel sermaye oyunlarıyla sarsılıyordu.

Amerikan derin devleti bir virüsle küresel sermayeden tutun, büyüyen Çin'e, Avrupa Birliği'ne, kurulacak digital dolar imparatorluğuna rakip olmaya kalkanlara kadar önüne geleni indiriyor. "Çin virüsü" deiler, olayı Pekin'in üzerine attılar. "Hesap soracağız" dediler üzerine bir de... Du Wei suikasti, Çin'den "Virüs"ün ilk hesabının sorulmasıdır.