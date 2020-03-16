Alımlar başladı!

BİR virüs dünyayı değiştirebilir mi? Sorunun cevabı artık belli.

Tek kurşun atmadan oynanan büyük oyuna ve dünya tarihinin yeniden yazıldığına tanıklık ediyoruz.

1981'de Dean Koontz'un kaleme aldığı ve "2020'de Vuhan'da virüs çıkacak, dünya ekonomisi çöküp el değiştirecek" diye yazdığı "The eyes of darkness" yani "KARANLIĞIN GÖZLERİ" adlı kitabındaki nokta atışı, 39 yıl sonra hayata geçiyordu.

Adam neredeyse yarım yüzyıl önce 2020'yi, Vuhan'ı, virüsü ve dünyayı nasıl sarsacağını bilerek satırlara döküyordu.

Şimdi sıkı durun... Size bir başka virüsten bahsedeceğim... Adı Stanley Fisher... İsrailli Amerikalı ekonomist ve Federal Rezerv'in eski başkan yardımcısı.

İsrail ve ABD'de çifte vatandaşlığa sahip. 2005-2013 yılları arasında İsrail Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. Daha önce Dünya Bankası'nda baş ekonomist olarak çalıştı. Dünyanın en zengin aileleri vardı arkasında.

Çocukluğundan itibaren ona yatırım yaptılar. Aldılar en iyi okullarda eğittiler.

Dünyaya yön veren kurumların yöneticiliğine getirdiler. Biz onu, Ecevit döneminde batmış olan Türkiye'ye kahraman olarak gelen Kemal Derviş'in yanında gördük. 2001 krizinde Ecevit'in uykudan uyanıp "Batıyoruz, bizi kurtarın" diye yakardığı adamdı Stanley.

O günlerde bizim gazete manşetlerinde onun ağzından "Türkiye dünya devleri arasına girecek" manşetleri atılıyordu.

Sonrasında ise kriz tavan yapınca "Türkiye'de bir reçete uyguladık ama yanlış yazmışız reçeteyi" diyecek kişi de oydu. 2018 Bilderberg toplantısı bugün Corona'dan kırılan İtalya'da, Torino Lingotta Otel'de yapıldı. İşte bu FED eski Başkan Yardımcısı Stanley Fischer de o Bilderg buluşması için Torina'daydı.

ABD'nin en derin adamı Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, CIA eski Direktörü David Petraeus, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Airbus Ceo'su Thomas Enders eski başkanlar, başbakanlar, bakanlar, istihbaratçılar ve dünyaya yön veren zengin aileler katıldı. Çok ilginçtir bu toplantıya İLAÇ ŞİRKETLERİNİN yöneticileri de çağrılmıştı.

Toplantıda 4 ülke öne çıktı. Çin, Rusya, İran ve Suudi Arabistan... Bu 4 ülkeden Arabistan hariç diğer 3 ülkenin yeni dünya için çok kritik olduğu ortak fikirdi. Yeni İpek Yolu'nun başarıyla hayat geçmesi, engellerin ne olacağı da toplantının ana gündemlerinden biriydi.

Vatikan Dışişleri Bakanı Cardinal Parolin de toplantıdaydı. Vatikan ilk kez davet edilmişti. Parolin Pentagon'a yakın biridir. Derin Amerika ile bağlantıları vardır. Parolin, o toplantıda DÜNYAYI ETKİLEYECEK BİR VİRÜS OLURSA, ekonomilerin ne kadar etkileneceğini sordu. FED eski Başkanı konunun uzmanıydı. Ekonomileri etkileyecek bir virüsün pek mümkün olmadığını söyledi. "Ancaak" diye devam etti. İyi bir panik havası oluşturulup insanları etkileyebilecek bir medya çalışması yapılırsa, hayata geçecek ALGININ piyasaları çökertebileceğini söyledi. Peki medya böyle bir algıyı oluşturabilir mi?

Evet hem de fazlasıyla. Bugün "Trump hapşırdı" haberine bile İstanbul'dan Ayasofya Camii'nin resmini koyan bir medya gücü var ellerinde. Aynı günde çok sayıda gazete ve televizyon başka ülkelerdeki Corona vakası haberlerine Türk bayraklarını, camilerimizi koyarak yayın yaptı. Avustralya Grand Prixi'nin corona yüzünden iptal edildiği haberinde bile yarış arabası değil Türkiye'den cami fotoğrafı vardı. Algı çalışmasında Corona-Türkiye-Cami çalışması yapanlar, aynı merkezden düğmeye basıldığında aynı anda harekete geçenler, ekonomileri bir virüsle çökertmek ve şirketlere konmak için neler yapmazdı...

İşte VİRÜS-EKONOMİLERİ ÇÖKERTME-ALGI gündeminin hakim olduğu o BİLDERBERG toplantısından bu günlere geldik. Milyonlarca şirket bugün kapanıyor veya batma noktasına geliyor. Sadece Çin'de 23 milyon işyerinin kapandığını, 321 milyon çalışanın eve gönderildiğini düşünecek olursanız olayın vehametini daha şiddetli hissedeceksiniz.

Evet bugün borsalar çöküyor, şirket hisseleri dibe vuruyor. Trilyonlarca dolarlık değer kayıpları yaşanıyor. Ve çok ilginçtir böyle bir dönemde kelepire çıkmış şirket satın alımları, hızla çoğaldı. Özellikle de Çin'de!!!

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