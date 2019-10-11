Batık Kafalar

DIŞARIDA bir kafa var...

"Aman Suriyeli Mültecileri sıkı tut" diyor. "Aman bana gönderme" diye yalvarıyor. "Peki" diyorsunuz. O halde güvenli bölge oluşturup ülkelerine göndermeye karar veriyorsunuz. Dışarıdaki kafa "Aman onu da yapmayın" diye ayağa kalkıyor. Bu serseme biz "BATI KAFASI" diyoruz. İçeride de bir kafa var. "Ne işi var bu Suriyeliler'in" burada diye ayağa kalkıyorlar. Devleti yerden yere vuruyorlar.

"Tamam" diyorsunuz... Suriye'de güvenli bölge oluşturup mültecileri evlerine göndermeye karar veriyorsunuz. İşte aynı kafa da hemen ortaya zıplıyor. Devletine bayrak açıyor. Sanatçı, entel, dantel takılıp "Savaşa hayır" diye bağırıyor.

"Yahu savaş devletlerle olur. Bunlar Mehmetçik katili teröristler. Sivillere bile saldırıyorlar" diyorsunuz.

Onlar kafayı çevirip trene bakıyor.

Biz bunlara da "BATIK KAFA" diyoruz. Devletin, ulusal güvenliği için aldığı hayati karara karşı çıkan, terörist ve onların destekçisi Batı ağzıyla konuşan bu Batık Kafaları tarih not ediyor. Tarih... Alçak Batı ve dibe vurmuş Batık Kafalar'a rağmen Suriye'de destan yazan aslanlarımızı da alkışlarla, dualarla not ediyor.

Aslanların hepsini alınlarından öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

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