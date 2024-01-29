AHMET ÇAKAR

Cihan Aydın’ı beğendim

Hakem belki ilk yarıda Dzeko'ya vermesi gereken bir sarı kartı vermedi ama oyun genelinde faul tespitleri, sükûneti çok iyiydi



Fenerbahçe kazandı ama eski senaryolar devam ediyor. Şöyle ki tempo Fenerbahçe'de, ikili mücadele Fenerbahçe'de, dönen topların çok çabuk kazanılması Fenerbahçe'de ama iki farklı skoru bulamamak demek, şartlar ne olursa olsun yenen bir kaza golünde kaybedilen puanlar demek… Tıpkı Samsunspor maçı gibi.

Ankaragücü karşılaşmaya golle başladı. Livakovic gibi bir kalecinin asla yapmaması gereken bir penaltı. Gereği yok, manası yok. Rakip çaprazdan geliyor, açıyı kapatırsın hepsi o kadar. Fenerbahçe'de yenen penaltı golünden sonra sahneye Cengiz Ünder çıktı. Adeta ilk yarının ortalarına kadar maçı çeviriverdi.

İlk gol klasik bir Cengiz Ünder golü. Fakat farkı şu; düşüncesi kaleye şut atmak değildi, orta yapmak istedi. Kimseye değmeden gol oldu. Ardından da ceza alanı içinde karambolde top önüne düştü, o da Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Önce şunu söyleyelim, Dzeko yorgun ve güçsüz. Bunda tabii ki yaşının da etkisi var. Ama ne olursa olsun diri olduğu maçlarda önemli tecrübe. Fenerbahçe'nin en önemli tarafı, kaybettiği topları çok çabuk kazanması. Mesela dün Ankaragücü sadece bir defa geldi, onda da penaltıyı buldu. Sonuçta Fenerbahçe kazanması gereken bir maçı, oyun olarak çok rahat kazandı ama skor malum.

Hakem Cihan Aydın'ı çok beğendim. Belki ilk yarıda Dzeko'ya vermesi gereken bir sarı kartı vermedi ama oyun genelinde faul tespitleri, sükûneti çok iyiydi.

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