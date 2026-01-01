Viral Galeri Viral Liste TÜGVA Başkanı Beşinci'den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

TÜGVA Başkanı Beşinci'den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

İstanbul'da 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Düzenlenen eylemde konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, suskunluğun duvarının yıkıldığını belirterek, 'Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var.' dedi.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:25
TÜGVA Başkanı Beşinci’den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

Gazze'deki zulmü haykırmak için 500 bini aşkın vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla Galata Köprüsü'ne akın etti.

TÜGVA Başkanı Beşinci’den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

İstanbul'un tarihi camilerinde sabah namazını kılan yüz binler, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla mazlumlara ses oldu.

TÜGVA Başkanı Beşinci’den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, TÜGVA öncülüğünde yapılan eylemde yaptığı konuşmasına, Türkiye'yi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak başladı.

TÜGVA Başkanı Beşinci’den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

Beşinci, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, TÜGVA öncülüğünde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eylemde yaptığı konuşmasına, Türkiye'yi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak başladı.

Eylem alanında toplananlara hitap eden Beşinci, "Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Bugün burada çifte standartlı açıklamalara, geciktirilmiş kınamalara, kayıtsızlığa, vicdansızlığa karşı güçlü bir duruş var. Bugün burada suskunluğun duvarı yıkılıyor, alışkanlığın zinciri kırılıyor, tarihe vicdan kaydı düşülüyor." açıklamalarında bulundu.

Galata Köprüsü'nün farklı şehirlerden, dillerden, hayatlardan katılanlarla bugün vicdan kürsüsüne dönüştüğünü söyleyen Beşinci, "Bu aziz kürsüden masum ve cesur Filistin halkını, Gazze'nin soylu evlatlarını, Batı Şeria'nın mücahit yüreklerini, Doğu Kudüs'ün gerçek sahiplerini, tüm benliğimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı Beşinci’den Gazze mesajı: Suskunluğun duvarı yıkılıyor

Beşinci, "Sizlere sormak istiyorum. 'Canımız, kanımız, evimiz, Kudüs'e feda olsun' diyerek tüm ailesini Filistin'e adayan İsmail Haniye burada mı? 'Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten korkuyorum' diyerek savaş meydanında şehit olan yiğit adam Yahya Sinvar burada mı? 'Karadan, denizden ya da havadan diyerek' düşmana korku salan sesin, sözün sahibi cesur adam Ebu Ubeyde burada mı?" şeklinde konuştu.

Yalova'da üç gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in de isimlerini anan Beşinci, "Hepsi burada. Onlar şehit, bizler şahit. Şahit misin Galata?" diye seslendi.

Gazze topraklarına 27 aydır 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bin sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600 ailenin tamamının nüfustan silindiğini, 5 bin aileden geriye sadece birer kişi kaldığını, 45 bin Filistinlinin ampute olduğunu, 12 bin Filistinlinin tutuklandığını aktaran Beşinci, "Yani tüm dünyanın gözleri önünde bir halk haritadan değil, hayattan silindi." dedi.

SON DAKİKA