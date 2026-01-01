Viral Galeri Viral Tıkla Ölümle dans ederek uyuyorlar! Hayvanlar aleminin akılalmaz "ekstrem uyku" sırları ifşa oldu

Associated Press'in (AP) paylaştığı sarsıcı araştırma sonuçları, bildiğimiz her şeyi unutturacak türden. Doğada hayatta kalmak için uyumak zorundasınız ama uyursanız ölürsünüz! Peki, vahşi yaşamın dâhileri bu imkansız denklemi nasıl çözüyor? 4 saniyelik uykularla haftalarca yaşayanlar mı dersiniz, uçarken beyninin yarısını kapatanlar mı? İşte tüyleri diken diken eden o detaylar!

Ölümle dans ederek uyuyorlar! Hayvanlar aleminin akılalmaz ekstrem uyku sırları ifşa oldu

Associated Press (AP)'in bilim insanlarına dayandırdığı kapsamlı haberine göre, hayvanlar âleminin uyku düzeni bildiğimiz her şeyi altüst ediyor.

Antarktika'dan Galapagos'a, okyanusun yüzlerce metre altından gökyüzünün en yüksek akımlarına kadar uzanan bu "gizli dünya", uykunun sadece dinlenme değil, hayatta kalma meselesi olduğunu gözler önüne seriyor.

Beyni olan her hayvanın uykuya ihtiyacı vardır — hatta beyni olmayan birkaç tanesinin bile. İnsanlar uyur, kuşlar uyur, balinalar uyur ve hatta denizanaları bile uyur.

Fransa'daki Lyon Sinirbilim Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Paul-Antoine Libourel, "Aslında çok riskli olmasına rağmen uyku evrenseldir," dedi.

Hayvanlar uykuya daldıklarında, sinsi avcılara karşı en savunmasız haldedirler. Ancak risklere rağmen, uyku ihtiyacı o kadar güçlüdür ki, hiçbir canlı, çok elverişsiz olduğu durumlarda bile uykuyu tamamen atlayamaz.

Ekstrem koşullarda ve ortamlarda gezinen hayvanlar, ekstrem yollarla uyumak üzere evrimleşmişlerdir — örneğin, 24 saat süren ebeveynlik sırasında her seferinde birkaç saniye çalmak, uzun göçler sırasında kanat üzerindeyken kestirmek ve hatta yüzerken uyuklamak gibi.

