Ölümle dans ederek uyuyorlar! Hayvanlar aleminin akılalmaz "ekstrem uyku" sırları ifşa oldu

Beyni olan her hayvanın uykuya ihtiyacı vardır — hatta beyni olmayan birkaç tanesinin bile. İnsanlar uyur, kuşlar uyur, balinalar uyur ve hatta denizanaları bile uyur.

Fransa'daki Lyon Sinirbilim Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Paul-Antoine Libourel, "Aslında çok riskli olmasına rağmen uyku evrenseldir," dedi.