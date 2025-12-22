22 Aralık 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Alper Akarsu, Torreira’yı atamadı

AHMET ÇAKAR

Alper Akarsu, Torreira’yı atamadı

Alper Akarsu, Torreira’yı atamadı

22.12.2025, Pazartesi
G.Saray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. G.Saray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu… Kasımpaşa, maç boyu kafasını kaldıramadı. Kaleye gidemediler, 2 pas yapamadılar. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan İcardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım. Gelelim hakem Alper Akarsu'ya. 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi. Ama son bölümde iki hata yaptı. Ceza alanı dışında G.Saraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi. Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hakem Ali Yılmaz’ı beğenmedim 21.12.2025 Pazar
Halil Umut Meler Dünya Kupası’nı kaçırdı 19.12.2025 Cuma
Hakem ikinci yarı çok kötüydü 02.12.2025 Salı
Rize’nin iki golü de Altay’ın ikramı 24.11.2025 Pazartesi
Hakeme geçer not 23.11.2025 Pazar
Teşekkürler Bizim Çocuklar 19.11.2025 Çarşamba
Öyle bir ikinci gol oldu ki numunelik 10.11.2025 Pazartesi
F.Bahçe’nin 2 penaltısı verilmedi! 03.11.2025 Pazartesi
Cihan Aydın başarılı yönetti 02.11.2025 Pazar
Bazı kartlar gereksiz! 28.10.2025 Salı
Daha Fazla Gör