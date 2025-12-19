AHMET ÇAKAR

Halil Umut Meler Dünya Kupası’nı kaçırdı

G.Saray kendini çok sıkmadan, özellikle ilk yarıdaki kısmi rotasyonlu kadrosu ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını kazanmasını bildi. Dün geceye baktığımızda kazançlar var; Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay. Fena oynamadılar. Üstelik Ahmed Kutucu golünü de attı. Arda ise kesinlikle istikbal vadeden önemli bir stoper. İlk yarıya bakıyoruz Ahmed Kutucu'nun attığı gol, asla kolay bir gol değil. Kolaymış gibi görünüyor ama değil! Ceza alanına giriyor, topu iki rakibinden çekip vuruyor. Aslında sonrasında bir gol daha attı ama hakem Halil Umut Meler haklı olarak faul gerekçesi ile iptal etti. İlk yarının belki de en önemli pozisyonu Shomurodov'un kaçırdığı gol. İnanılır gibi değil. Kale bomboş, en yakın defans birkaç metre uzakta ama çok kötü vurdu. İkinci yarı, maçın büyük oranda kontrolü Başakşehir'deydi. Özellikle son 10 dakika önemli pozisyonları kaçırdılar ya da Günay kurtardı. Gelelim İcardi'ye. Topla fazla buluşamadı, fizik olarak da çok üst düzeyde değildi. İkinci yarı o da önemli bir pozisyon harcadı. Halbuki tam onun pozisyonu. Barış Alper, al da at dedi, ama iyi vuramadı. Sonuçta G.Saray kupada da problemsiz ilerliyor. Hakem Halil Umut Meler için üzgünüz. Dünya Kupası'nı kaçırdı. Zaten dün geceki maç, hem kolaydı o da kusursuza yakın yönetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın