Baybaşinlere kanlı pusu! Avrupa’nın Escobar’ı intikam yemini etti!
'Avrupa'nın Escobar'ı' olarak anılan ve Hollanda'da ömür boyu hapis cezası alan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in serbest bırakılması talebiyle Almanya'da düzenlenen protesto, silahlı saldırıyla gölgelendi. Eylemin hemen ardından Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ile yeğeni Abdullah Baybaşin araçlarının içinde hedef alındı. Saldırıda Abdullah Baybaşin vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
