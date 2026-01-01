Baybaşinlere kanlı pusu! Avrupa’nın Escobar’ı intikam yemini etti!

Korkunç saldırı, Düsseldorf'a sadece yüz kilometre uzaklıkta Kaiserstrabe'de gerçekleşti. Dün öğle saatlerinde, Baybaşin taraftarı bir grup, Hollanda'da aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Protestolara Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ve yeğeni Abdullah Baybaşin de katıldı.