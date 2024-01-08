AHMET ÇAKAR

Hakem için kolay maçtı

F.Bahçe farklı kazandı, Cengiz resital yaptı. Kolay değil, 4 gol bir de işin komik tarafı, İstanbulspor'un attığı golde de ayağı kaymakla bir çeşit asist yapmış oldu. Bu karşılaşma ölçü olmaz ama özellikle ilk yarıda F.Bahçe'nin mütevazı rakibine verdiği pozisyonlar gereksiz. Diğer negatif taraf da Dzeko ve Tadic'teki düşüş. İlerleyen maçlar için özellikle Tadic'in olumsuz performansı sıkıntıya neden olabilir. Ama F.Bahçe'nin öyle geniş bir kadrosu var ki, önümüzdeki maç Cengiz mi oynayacak, cezası bitecek İrfan Can mı? Şunu çok rahat söyleyebiliriz, F.Bahçe'nin en istikrarlıları Szymanski ve Ferdi. Skor ne olursa olsun hem oynuyorlar hem de mücadele ediyorlar. Hakem için kolay bir maçtı. Oyuncular iyi niyetli, zaten maç ilk yarının sonunda bitmişti. Ama son dakikalarda aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum.



İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR

G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. İcardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı. İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar! G.Saray son bölümde önce Abdülkerim'in mükemmel volesi, sonra Zaha ve yine Abdülkerim ile maçı koparttı. Futbo l böyle bir şey. Şans kadar hakemin dürüstlüğü de yanında olmalı. G.Saray'ın attığı ilk gol öncesi Barış Alper'in, Konyasporlu oyuncuya açık bir faulü var. Skora göre maç yöneten Ali Şansalan, zaten bu dakikalarda aleni Konya faullerini vermedi. Gol öncesi faulü vermedi, bu top gitti serbest vuruş oldu ve gol geldi. Kötü olan ne biliyor musunuz? Hakemin görememesi değil, görüp de verememesi.

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