AHMET ÇAKAR

Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem.Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyuncularasempatik davranayım, kibar olayım derkengereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensizbir izlenim bırakıyor.MHK'nin yerinde olsaydım asla AliŞansalan'ı vermezdim. Peki kimi verirdim diyesorarsanız, battı balık yan gider teorisinden hareketletabii ki Halil Umut Meler'i verirdim. Busezon boyu neredeyse tüm derbileri o yönetti.Madem bu kadar derbiyi Halil'e yönettirdiniz,yarınki derbiyi de ona yönettirebilirsiniz. Bir aksilikolduğunda da 'Türkiye'nin bir numarasını verdik. Şimdiyekadarki derbilerde genelde başarılıydı' diyebilirdiniz.Ali Şansalan ile ilgili sosyal medyada birçok dedikodudolaşıyor.Gerçek olupolmadığı belli olmayansöylentiler dolaşıyor.Söylentiler bile hakemi, futbolcuları, taraftarı provokeedebilir. Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ın yaptığı"Hakemi değiştirebilirsiniz" açıklaması, spekülasyonunda spekülasyonu. Tabii ki hakem değişmeyecek.Beşiktaş, Ali Şansalan'ı baskı altındatutmak istiyor. Yaşananlarınözeti şudur; bel altı verezil bir oyunoynanıyor.Karaoğlan konusunda benim bir bilgim yok. Karaoğlan mıydı da değişti bilemem. Benim bildiğim şu; MHK'nin yerinde olsaydım kesinlikle Meler'i bu maça atardım çünkü bundan sonra bir derbi kaldı. O da ligin son haftası G.Saray-F.Bahçe maçı.Kapalı kapılar ardında Türk futbolunda çok büyük iğrençlikler döndüğünü biliyorum dersem yalan söylemiş olurum ama hissediyorum. İspat edemem ama yemin edebilirim.