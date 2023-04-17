AHMET ÇAKAR

Son yarım saatine kadar bir jübile maçı izledik. Alanın, verenin razı olduğu,dercesine oynayan futbolcular topluluğu. Ama son yarım saat, çok şey oldu. Gol olmadı ama çok fazla pozisyon gelişti. Trabzonspor için prestij maçıydı. En azından kaybetmek istemediler. Beşiktaş ise ikincilik umudunu taşıyabilmek için kazanmak istiyordu. Dedik ya, ilk yarım saat al gülüm-ver gülüm…Ama son yarım saat, her iki takımın da kaçırdığı çok önemli pozisyonlar var.Markovic vurdu, kaleci Mert'ten döndü, Colley son anda ayağını sokmasa Trabzonspor golü bulacaktı. Dönen topta bu sefer Redmond vurdu, aynı başarı ve güzellikte bu sefer Uğurcan kurtardı. Dönen kornerdeyse Salih vurdu, yine Uğurcan köşeden kurtardı. 60 dakika kalecisiz oynanan bir maç son yarım saatte kalecilerin devleştiği bir maç haline geldi.Geçen senenin şampiyonu Trabzon'un bu hale gelmesini anlayamıyoruz.Beşiktaş isekötü oynadı diyemem. Özellikleoyunun büyük bölümünde Trabzon'a alan daralttılar.Volkan Bayarslan'ı üç yıldır seyrediyorum. Hiç kötü maçını görmedim. Dün gece de bir iki ufak hatasına rağmen oldukça başarılıydı. En önemli artısıysa vücut diliyle oyuncu ve taraftara müthiş bir güven veriyor.