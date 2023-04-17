17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Bayarslan’ın kötü maçı yok
AHMET ÇAKAR
Bayarslan’ın kötü maçı yok

Bayarslan’ın kötü maçı yok

17.04.2023, Pazartesi
Son yarım saatine kadar bir jübile maçı izledik. Alanın, verenin razı olduğu, 'Maç bitse de gitsek' dercesine oynayan futbolcular topluluğu. Ama son yarım saat, çok şey oldu. Gol olmadı ama çok fazla pozisyon gelişti. Trabzonspor için prestij maçıydı. En azından kaybetmek istemediler. Beşiktaş ise ikincilik umudunu taşıyabilmek için kazanmak istiyordu. Dedik ya, ilk yarım saat al gülüm-ver gülüm… Kalecileri görmedik, neredeyse şut bile izlemedik. Ama son yarım saat, her iki takımın da kaçırdığı çok önemli pozisyonlar var.



Markovic vurdu, kaleci Mert'ten döndü, Colley son anda ayağını sokmasa Trabzonspor golü bulacaktı. Dönen topta bu sefer Redmond vurdu, aynı başarı ve güzellikte bu sefer Uğurcan kurtardı. Dönen kornerdeyse Salih vurdu, yine Uğurcan köşeden kurtardı. 60 dakika kalecisiz oynanan bir maç son yarım saatte kalecilerin devleştiği bir maç haline geldi.
Geçen senenin şampiyonu Trabzon'un bu hale gelmesini anlayamıyoruz. Abdülkadir Ömür kendini yırtıyor, Markovic istekli hepsi bu. Beşiktaş ise kötü oynadı diyemem. Özellikle oyunun büyük bölümünde Trabzon'a alan daralttılar.
Sonuçta Trabzonspor, belki prestiji kurtardı ama Beşiktaş için ikincilik açısından önemli bir kayıp oldu.
Volkan Bayarslan'ı üç yıldır seyrediyorum. Hiç kötü maçını görmedim. Dün gece de bir iki ufak hatasına rağmen oldukça başarılıydı. En önemli artısıysa vücut diliyle oyuncu ve taraftara müthiş bir güven veriyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Verilen penaltı tam bir uydurma 16.04.2023 Pazar
Çok net penaltıyı es geçtiler 11.04.2023 Salı
Hayal mahsulü penaltı 03.04.2023 Pazartesi
Kırmızı güme gitti 02.04.2023 Pazar
Kurtarıcılar takımlarında 11 değil 29.03.2023 Çarşamba
Tartışmasız kırmızı kart 20.03.2023 Pazartesi
Kırmızı kart doğru! 13.03.2023 Pazartesi
3 dakikayı anlayamadık 12.03.2023 Pazar
Hakemlerin maşallahı var 06.03.2023 Pazartesi
Atilla Karaoğlan kusursuz yönetti 05.03.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA