"Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı! Türkiye bu davayı bekliyor | Çete üyeleri kendilerini nasıl savunacak? Şok iddia
Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması bugün başlıyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken, duruşmaların beş gün süreceği öğrenildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dava öncesi son gelişmeleri aktarırken; çete üyelerinin kendilerini "doktor hatası" şeklinde savunmayı planladığını söyledi.
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlananan iddianame sonrası ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, SGK İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi ise şüpheli olarak dosyada yer almıştı.
SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ
19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Diğer yandan basın mensupları ve mağdur aileler duruşmanın görüleceği salonun dışındaki bekleyişini sürdürüyor. Aileler zaman zaman "Aileler içeri" sloganları atıyor. Savunma avukatları da salona girmek için beklemeye devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 20 sanık daha duruşma salonuna getirildi.
450 KİŞİLİK SALON KOMPLE DOLDU
A Haber duruşmayı anlık olarak takip ederken, adliye önünde bulunan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son bilgileri aktardı. Almaçayır, "A Haber ekibinden İslim İstanbullu duruşma salonundan takip etmeye çalışacak. Anlık bilgiler geliyor. 450 kişilik bir salonda duruşma görülecek. Salonun dolduğunu söylüyorlar. 450’den daha fazla bir katılımcı var bu yüzden basın mensuplarının hala içeriye giremediğini belirtelim. Ajansların duruşmaya alındığı bilgisi söyleniyor." dedi.
A Haber canlı yayınında bulunan Avukat Tarkan Erdal ise "Bugün duruşma zaten bitmeyecektir. Perşembe cumayı bulur bu duruşmaların hepsinin bitmesi. Bugün de uzun sürer. 47 sanık var. Bugün uzun sürer ama herhangi bir sonuç olarak ya da ara karara bağlanacak bir karar çıkmayacağını şimdiden söyleyelim." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ÖNCESİ ŞOK İDDİA! KENDİLERİNİ NASIL SAVUNACAKLAR?
A Haber davayı yakından takip ederken; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır duruşmanın yapılacağı adliyenin önünde detayları aktardı. Almaçayır, "Bugün buradaki şüphelilerin tamamının cinayetle yargılanacağı bir dava dosyası mahkeme heyetinin önünde olacak diyebiliriz. Daha önceki günlerde ortaya bir iddia çıktı. Umarım iddia tarzında kalır bu. Buradaki sanıklarla ilgili savunmada hekim hatası doktor hatası tarzında bir savunmaya geçebilecekleri de iddia edilmişti. Yani bu ölümlerle ilgili olarak bir kabullenme tamam ancak hekim hatası tarzında böylesine bir vahşetten bu gerekçeyle kendilerine bir savunma mekanizması kurabileceği de "Yenidoğan Çetesi"nin kirli oyunu şeklinde bir iddia gündeme gelmişti. Ancak böyle bir savunma çok basit bir şekilde çürütülebilir.
BUGÜN KARAR ÇIKMAYACAK
Bugün bir karar çıkmasını beklemiyoruz. 47 şüphelisi olan 22'si tutuklu bir dosya mevcut. İfade alma işlemleri başlayacaktır. Muhtemelen akşam saat 17 gibi bitmeyecektir muhtemelen mesai uzayacak. Bu vahşetin savunması nasıl olacak hep birlikte buradan takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Almaçayır, saat 10.00'da başlaması planlanan duruşmanın 1 saat ertelendiğini belirterek; "11.00 itibariyle duruşmanın başlaması bekleniyor. Hem salonda yoğunluk var hem de dışarıda oldukça kalabalık var." dedi.
YENİDOĞAN ÇETESİ HESAP VERECEK
589 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "ihmali davranışla kasten öldürme", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Dosyada bulunan diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezaları talep edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ
İddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp, mal varlıklarına el konulması talep edilmişti.
BEBEK SAĞLIĞINI PARA İÇİN HİÇE SAYDILAR
1399 sayfalık iddianamede Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi olan örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'in birlikte hareket ederek, hastane koşullarını hiçe sayarak bebek hastaların hayatı pahasına anlaşmalı olduğu hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri tespiti yapılmıştı.
Çetenin bebek hastaların uzun süreli yatış işlemi üzerinden SGK'dan milyonlarca lira gelir ettikleri belirlenmiş ve yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden faydalanarak örgüt üyesi hemşireler aracılığı ile hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülmüştü.
Solunum tedavisinde kullanılan bazı ilaçları bebekler üzerinde kullanışmış şekilde göstererek ilaçları üçüncü kişilere sattıkları belirlenmişti.
5 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
İddianamenin kabul edilmesinin ardından çoğu sağlık çalışanı olan 47 sanık bugün Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak. Soruşturma kapsamında, çetenin anlaşmalı olduğu birçok hastanenin faaliyeti durdurulmuş ve tabelaları sökülmüştü.
"YENİDOĞAN ÇETESİ" NELER YAPTI?
İddianamede sanıkların daha fazla para kazanabilmek için kurdukları ve en az on bebeğin ölümü ile sonuçlanan sistem şu şekilde anlatılmıştı:
Dr. Fırat Sarı, anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini alarak, buralara devlet hastaneleri ve özel hastanelerden bebek hastaların sevklerini yapıp, sürekli dolu olmalarını sağladı. Bu şekilde SGK'dan yüksek miktarda ödemeler alınarak, hastanelerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bunun karşılığında da 'hak ediş' adı altında ödemeler aldı.
Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, İstanbul içerisinde 112 acil hastane sevk işlemlerini yapan örgüt üyesi Renas Kılıç ve Fehmi Alperen, il dışında hastane sevk işlemelerini yapan örgüt üyesi Serdar Yüksel, devlet ya da özel hastanelere sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek, örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'e haber verdiler. Anlaşmalı oldukları hastanelere sevk etmek istedikleri yönünde talimat aldılar. O hastaneye gerekli sevki yapabilmek için kurallara aykırı olacak şekilde hareket ederek, bebek hastanın ailesini ikna ettikten sonra bebek hasta için tedavi ret denilen işlemi yaptılar.
Daha sonra örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden provizyon numarası almadan sanki hasta hiç başka hastaneye gitmemiş gibi göstererek, örgütün anlaşmalı olduğu hastanelerin birine acilden giriş yapılmasını sağlayıp maddi menfaat temin ettiler.
Çete, olayı soruşturan savcıyı da tehdit ederken bebek ölümlerine ilişkin vicdansız telefon konuşmaları da iddianameye girdi.
TELEFON MESAJLARI KAN DONDURDU
İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer almıştı. Raporda bir bebeğin yeterli beslenmediği için öldüğü, kalbi duran bir bebek için ise hemşirenin telefonla arayıp çağırdığı doktorun, "Canlandırmaya gerek yok" dediği anlatılmıştı. Raporun genel kanaat kısmında ise, "Teorikte çocuk hekiminin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz." denilmişti.
Devlet hastanesinde doğan Ayaz K. isimli bebeğin, kalp yetmezliği nedeniyle özel hastaneye sevk edildiği ancak yoğun bakımın yetersiz olması nedeniyle burada hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hasta yönetimini doktor yerine hemşireye bıraktığı ve solunum cihazını temin etmediği için özel hastanenin yöneticilerinin de bebeğin ölümünden sorumlu olduklarını öne sürülmüştü.
Yine erken doğan Kaya bebeğin ise öldüğü gece hastanede yeni doğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekilmişti.
Doğduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı, aslında yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kayıtlara geçmişti.
Rapora göre Kerem bebeğin ise yoğun bakımda kalbi durdu. Uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadı. Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (Hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığını, dosyada 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi gösterilmesinin yeterli olacağını ifade etti. Sahte dosya düzenlenmesini istedi. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış oldu.
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