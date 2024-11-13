Yenidoğan Çetesi’nin yeni konuşması ortaya çıktı: Uyuşturucu koklatıp nefesini kestim

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'nin 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi. Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren ve 10 bebeğin ölümüne neden olan çete ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise herkesin kanını dondurdu.

Yenidoğan Çetesi soruşturması sürüyor (AA)

YAZIŞMALAR İFŞALANDI

Yenidoğan bebeklerin sağlık durumlarını kötü göstererek ellerindeki hastanelerin yoğun bakımlarında uzun süre tutup devletten destek ödemelerini alan çetenin kendi aralarında yaptıkları iddia edilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

"UYUŞTURUCU KOKLATTIM"

"NICU Beylikdüzü Medlife Hastanesi" adlı WhatsApp grubunda gerçekleşen yazışmalarda bebeklerin zor durumuyla dalga geçen çete üyelerinden birisinin "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun" yazdığı görüldü.

Söz konusu grupta yer alan 'İlker Yoğun Bakım' kişisinin örgüt yöneticilerinden Dr. İlker Gönen'li olduğu düşünülürken, konuşmalar ise kan dondurdu. O konuşmada şu ifadelere yer verildiği görüldü:



Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

Doktor: Entübe edelim.

Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

Doktor: 👍

Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun.

Yenidoğan Çetesi arasında geçen konuşmalar

ADI GEÇEN BEBEK KİMDİ?

Bebeğin kimliğine dair de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bebeğin hayatını kaybeden bebekler arasında olan Michelle Nwando Opara olduğu ileri sürüldü. Opara'nın Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ne sevk edildiği bilinmekteydi. Yaşı büyük olduğu için pediatrik yoğun bakıma alınması gereken Opara, hastanede bu ünite olmadığından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Hemşirenin entübe ettiği sırada Oprara'nın kalbinin durduğu ve hatalı ilaç da kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Yenidoğan Çetesi arasında geçen konuşmalar

Diğer yandan konuşmalarda "Bebek pisliğin teki çıktı İlker Baba" ve "Hocam buna susturucu başlayalım deli gibi aynı" ifadeleriyle bebeklerle dalga geçildi.

Yenidoğan Çetesi arasında geçen konuşmalar