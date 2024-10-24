Yenidoğan çetesinde skandallar bitmiyor! Hastaları da saklamışlar

Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame, örgütün faaliyet gösterdiği hastanelere yapılan eşzamanlı denetimlere ilişkin detayları da gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı'nın, yapılacak denetimleri büyük bir gizlilik içerisinde planladığı ve bilgi sızmaması için hastane isimlerinin denetimi yapacak kişilere denetim günü zarf içerisinde verildiği belirtildi.

"DENETİME GELDİLER HER TÜRLÜ İŞİ AÇIĞA ÇIKARDILAR"

Eşzamanlı denetimler sırasında şüphelilerin birbiri ile iletişim kurarak hemen hastanelerindeki eksikleri tamamlamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinden İlker Gönen'in epikrizlerin sürekli farklı yazılması, dosyaların uyumsuz olması nedeniyle denetimde yakalanmamak için Hüseyin Günerhan, Aslan Babayiğit ve Mesut Özkan'ı arayarak epikriz evraklarının ve dosyaların uyumlu olması ile ilgili görüşmeler yaptığı tespit edildi. Bir başka çete üyesi Medilife Hastanesi'nde hemşire olan Ceren Hatice Kırım'ın arkadaşı Harun Reşit Hava ile yaptığı görüşmede "Bakanlıktan denetime geldiler, her türlü işi, yolsuzluğu açığa çıkarttılar, bizim kovanımıza çomak soktular. Ne yaptıklarının çok bilincindeler ve ne aradıklarını çok iyi biliyorlardı. Nokta atışı yaptılar. Sonum hayrolsun." dediği öğrenildi.

KENDİSİNİ İLAÇ ODASINDA SAKLADI

TRG Hospitalist Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Cansu Akyıldırım'ın ise yine aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Mehmet Gürül'ü arayarak "Denetime gelmişler hemen dışçıları göndersenize" diyerek "dışçılar" olarak bahsettiği yenidoğan yoğun bakımda bulunması için gerekli donanım ve belgelere sahip olmayan ve kadroları başka hastanelerde olan çalışanları göndermesini istedi. Tuğba Kaya'nın ise "dışçı" olarak çalıştığı Medilife Hastanesi'nde denetim sırasında Dr. Mehmet Gürül'ün kendisini arayarak "alandan çık" demesi üzerine ilaç odasına kaçtığı ve orada saklandığı öğrenildi. SGK sorgulamasında kaydı çıkmayan Tuğba Kaya'nın, Medilife sağlık hizmetlerinde çalıştığı 31 Ocak 2023'te çıkışının olduğu, denetim tarihinde usulsüz olarak hasta baktığı tespit edildi.

HASTALARI BİLE SAKLAMIŞLAR

Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir'in örgüt yöneticisi İlker Gönen'e telefon ederek alandaki hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısındaki uyumsuzluktan bahsettiği ve denetim sırasında hastaları alandan çıkartıp sakladıklarını, medikal muhasebeden ekran üzerinde oynama yaparak sayıyı düzelttiğini ve yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hasta bir bebeğin denetim sırasında hastanenin sorun yaşamaması için denetim süresince yeri belli olmayan bir alana götürüldüğünü söyledi.

Hürriyet'in haberine göre TRG Hastanesi'nde doktor olan Mehmet Gürül, TRG Hospitalist ve Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hemşire olan Mehmet Halis Başli ile yaptığı görüşmede, uzun süre entübe olarak gösterilen hastaların, bebeklerin kasıtlı olarak yoğun bakımda tutulduklarının, usulsüz entübe edildiklerinin ortaya çıkmaması için akciğer filmlerinin hepsinin dijital görüntülerinin silinmesini istedi.

SGK YÜZ MİLYONLARCA LİRA ZARARA SOKULDU

İddianamede, "Doktorların yazması gereken epikriz evraklarını hemşireler yazdı. Raporlar zamanında yazılmadı, araya belli bir süre girdikten süre girdikten sonra hastanın durumuna göre rapor hazırlandı. Zamanında yazılınca 20-30 bin TL tutması gereken ücretler, geç yazıldığı zaman 3-4 katı arttırılarak yazıldı. Bu fark SGK'dan tahsil edildi. SGK zarara uğratıldı" denildi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yenidoğan çetesi olayına yönelik bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, basında çıkan haberler sonrasında soruşturmada adı geçen doktorlar için Türk Tabipleri Birliği olarak da resen soruşturma başlattıklarını ve bu olayların meslekten men cezasını gerektirdiğini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da "Çete bebekleri hep belli hastanelere götürmüş. 112'den de birileri bu çeteye dahil demektir. Çünkü normalde yapılması gereken hastanın en yakın kamu hastanesine götürülmesi. Ancak kamu hastaneleri dolu olunca hastaları özel hastaneye götürüyorlar" dedi.