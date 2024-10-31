Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı: Kahkahayla "bebeğin ölecek" dedim

İstanbul'da çok sayıda bebeğin katili olan Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda kan donduran ifadeler yer alırken ailelere kahkahalar atarak "Bebeğin ölecek" denildiği tespit edildi.

İşte CNN Türk'te yer alan o konuşmalar:

KADINA GÜLEREK "BEBEĞİN ÖLECEK" DEDİM

Hasan Doğukan Taşçı: Parasını çalıyoruz kapıda aileye bilgi verirken telefonda konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde ben gülerek bilgi veriyorum.

Hasan Basri Gök: Hehehehe.

Hakan Doğukan Taşçı: Kadın diyor ki "Bu niye bana gülerek bilgi veriyor? Kadına gülerek dedim ki 'İlaçla buraya kadar çok devam edemez bunu gülerek söyledim senin yüzünden. Tam böyle ölecek derken güldüm.

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İLAÇLARLA KENDİ ARALARINDA BORÇLANMIŞLAR

Hasan Basri Gök: Oğlum senin solunum ilacı verdin ya onun borcu için ben onu unutmuştum Mehtap cebimize para girer dedim. Hani borcu için alacaktın onları parayı aldın sen yedin dedi.

Hakan Doğukan Taşçı: Tamam alsın ilaçları geri, ben satmadım. Gel vereyim geri, ne dolandıracağım oğlum benim ağzımdan bir lira hakkı geçmez.

ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAYACAK KADAR SALAK MISIN?

Tuğçe Toptemel: Bu bir anda kötüleşti şimdi. Kalp atımı yok gibi bir şey yani.

Hakan Doğukan Taşçı: Şaka mı yapıyorsun ya. Video at bakayım renginden anlaşılmıyor. Tuğçe çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?

Tuğçe Toptemel: Ben dedim ama. Kaç kere seni aradım kalbi yok hissedemiyorum dedim.

ÖLMÜŞ BEBEĞE KALP MASAJI

Fırat Sarı: Alamıyorsa seni niye aramış?

Hakan Doğukan Taşçı: Ben işte kalp masajına başlayacaktım. Sen kan şekeri bak deyince kalp masajına başlamadım diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Fırat Sarı: Sakin ol sen ona entübe yap canlandırma yap adrenalin yap.

Fırat Sarı

ŞİKAYETÇİ SAYISI 350'YE ULAŞTI

İstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor.

İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor.

Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer almıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına hükmetmişti.