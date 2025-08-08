CANLI | Karabük'te ve Çanakkale'de yangın | Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Karabük ve Çanakkale’de eş zamanlı olarak yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Karabük’te 5 Ağustos’ta ormanlık alanda çıkan ve kısa süre önce kontrol altına alınan yangın, aynı bölgede yeniden alevlendi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle, 80 haneli Yeşilköy Köyü’nün tahliyesine karar verildi. Karabük’te yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale’den de yeni bir yangın haberi geldi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede söndürme çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Çanakkale’deki yangının şehir yerleşim alanına doğru ilerleyerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştığı bildirildi. Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
YANGINDA BİR İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU
Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
İTFAİYE EKİPLERİ CANINI ZOR KURTARDI
Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı.
ORMAN YANGINI HASTANEYE ULAŞTI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak tarım arazisine sıçradı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
DRON GÖRÜNTÜLERİ YANGIN TEHLİKESİNİN BOYUTUNU GÖSTERDİ
Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeler dron ile havadan görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki tahribatta ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu alanlarda ağaçların siyaha büründüğü, geniş bir alanın kül olduğu görüldü.
ALEVLER YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Karabük'te 21 saat önce başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.
Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor. Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor. Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.
ORMAN YANGINI KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI
Karabük’te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.
Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü. Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN KURTULAN İŞÇİ, ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI
Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.
Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.
Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.
KÖY SAKİNİ AHMET YILMAZ: "BUNU YAPANLARI ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Karabük'te çıkan yangında köyünü terk etmek zorunda Ahmet Yılmaz, karşı tepeye çıkarak namaz kıldı. Yılmaz, "Namaz kılmak Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Merkeze bağlı 80 haneli Yeşilköy köyde sabah saatlerinde yeniden başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü için tahliye kararı alınırken, jandarma ekipleri megafonlarla anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi.
Köyünü terk eden Ahmet Yılmaz, yangının hemen karşısındaki tepeye çıkarak namazını kıldı. Alevlerin ilerlediği dakikalarda gösterdiği metanet dikkat çeken Yılmaz, "Geçen Salı günü yolun kenarında bir yangın çıkmıştı. Söndürmek için devletin imkanları vardı. Aynı yerin üstünde tekrar yangın çıktı bugün. Bir anda büyüdü. Hava karardı, helikopterler durdu. Devletimiz istedi, köyümüzü terk ettik. Namaz kılmak bizim Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Ondan gelen her şey başımıza gözümüz üstüne. İnsanların verdiği zarardan hayvanlar zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor, canlılar zarar görüyor. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tepelik alanlarda yoğun önlem alırken, tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yerleştirildi. Bölgede müdahale sürüyor.
ORMAN YANGININDA 9 SAAT GERİDE KALDI
Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
EKİPLER BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİNDE
KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
TAHLİYELER BAŞLADI
80 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
BÖLGE HALKINDA BÜYÜK KORKU
YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK VAR MI?
Yerleşim yerleriyle ile ilgili olarak Başkan Çetinkaya, "Yerleşim yerleri ile ilgili şu an herhangi bir öngörülen tehlike görünmüyor. Melise köyünün üst tarafında bir yangın var ama orada da gerekli tedbir alındı. Şu an Ören bölgesine güçlü bir şekilde arazöz takviyesi var. Yine Arıcak'taki çizgi şeklinde ilerleyen yangına da hem zeminden hortum serildi hem de havadan müdahale var" ifadelerini kullandı.
"RÜZGAR ÇIKMAZSA BU AKŞAM KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"
Çetinkaya, havadan müdahale süreciyle ilgili, "Şu an 5 helikopter var. 1 tane uçak var Kastamonu'dan geldi. O da müdahale ediyor. İnşallah hava kararmadan ciddi bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Bir de burada, karşı taraftaki göletten seri bir müdahale var. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İnşallah rüzgar çıkmazsa bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz, fakat arazi ve şartların zorluğu da müdahaleyi güçleştiriyor" şeklinde konuştu.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.
KARABÜK'TEN KORKUTAN HABER
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ederken Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.
Çetinkaya, "Alanı gezdik. Melise Köyü, Yeşilköy Ören mevkiindeki yangın vadiye sardı. Oraya güçlü bir şekilde helikopter müdahalesi oradaki yangının tansiyonu düşürmeye çalışıyor" dedi.
