SON DAKİKA... Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem | Şükrü Ersoy A Haber'de: Can kaybı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssünün Tuşba ilçesi olduğu belirtildi.

DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Tuşba (Van)

Tarih:2025-12-07

Saat:22:17:30 TSİ

Enlem:38.80417 N

Boylam:43.52417 E

Derinlik:6.11 km

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Van'da gerçekleşen depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamalarında satır başları...

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, ilk incelemelerde depremin merkez üssünün Erçek Gölü'nün kuzeyinde göründüğünü belirterek, "2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı depreme yakın bir bölge ancak biraz daha kuzeyde. Harita üzerinde baktığımızda depremin doğrudan bir fay hattının üzerinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu bölgede depremler genelde ters fay mekanizmasıyla, bir bloğun diğerinin üzerine binmesiyle oluşur" dedi.

"ZEMİNİN YUMUŞAK OLMASI DEPREMİN BÜYÜK HİSSEDİLMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Depremin 5.7 kilometre derinlikte meydana gelmesinin, yüzeyde şiddetli hissedilmesine yol açtığını vurgulayan Ersoy, "Sığ depremler daha sert hissedilir. Ayrıca zeminin yumuşak olması, deprem dalgalarının yayılmasını artırarak etkisinin daha büyük hissedilmesine neden olabilir. Yani sadece büyüklük değil çevresel koşullar da etkilidir" ifadelerini kullandı.

2011 depreminin olduğu bölgede uzun süre büyük deprem beklenmediğini belirten Ersoy, Erçek Gölü'nün doğusunda ise sismik aktivitenin devam edebileceğini söyledi. Van Gölü'nün kuzeyindeki Muradiye ve Erciş bölgelerinin geçmişte yıkıcı depremler yaşadığına dikkat çekerek, "Bu depremi baz alarak büyük bir deprem beklemek bilimsel olarak doğru değil. Harita üzerinde büyük deprem üretebilecek bir fay görünmüyor" dedi.

"EVİNİZE GÜVENİYORSANIZ GİREBİLİRSİNİZ"

Vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Prof. Ersoy, evlere girilip girilemeyeceği konusunda kararın yetkililerce verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak asıl önemli olanın, binaların depremler olmadan önce uzmanlara kontrol ettirilmesi olduğunu vurguladı:

"Evinize güveniyorsanız ve geçmişte uzmanlara gösterip sağlamlığından emin olduysanız tabii ki girebilirsiniz. Ama bu, deprem olduktan sonra sorulacak bir soru değil. Binalar güvenli zamanlarda denetlenmelidir."

Bölgedeki depremin Bingöl-Karlıova hattını veya Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki kritik Yedisu segmentini tetiklemeyeceğini vurgulayan Ersoy, bu bölgelerin zaten kendi potansiyeli nedeniyle risk taşıdığını söyledi.

Doğu Anadolu'nun çok sayıda aktif fay hattı içerdiğini hatırlatan Ersoy, Van ve çevresinin deprem tehlikesinin sürdüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"2011'deki deprem bölgenin tüm enerjisini boşaltmış değil. Doğu Anadolu'da zayıf yapı stoku ve zemin koşulları nedeniyle depremler daha yıkıcı olabiliyor. Ayrıca hayvancılığın yoğun olduğu bölgede ağılların yıkılması yüzlerce hayvanın telef olmasına yol açabiliyor. Bu nedenle yapıların mutlaka depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor."

BÖLGEDE SON DURUM NE?

A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgedeki son bilgileri aktardı...

Saatler 22.17'yi gösterdiği sırada Van'ın Tuşba ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem kısa sürmesine rağmen şiddetli bir şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte hızlıca dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

Depremin ardından ilk panik atlatıldıktan sonra birçok kişi evlerine geri dönerken, bazı vatandaşlar ise tedbir amaçlı dışarıda beklemeyi tercih etti. Depremin merkez üssü Tuşba olsa da, çevre ilçeler ve illerde de hissedildiği belirtildi. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, yüzeye yakın olması nedeniyle daha şiddetli algılandı.

Şu anda Van Valiliği ve İl AFAD ekipleri sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Olası bir yıkım ya da yaralanma olup olmadığı detaylı şekilde inceleniyor. Ancak şu ana kadar Valilik, AFAD veya 112'ye herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Depremin gece saatlerinde yaşanması vatandaşların tedirginliğini artırsa da, bölgedeki ilk sakinleşme gözlemlenmiş durumda.

Ekiplerin saha taraması devam ederken, Van Valiliği'nin ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılar doğrultusunda Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık yer yer sıfırın altına düşüyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde hava oldukça soğuk.

Deprem anıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşların büyük bölümü ilk şoku atlattıktan sonra evlerine dönerken, bazıları soğuk havaya rağmen kısa süreli olarak dışarıda beklemeyi sürdürdü. Van'ın geçmişte büyük ve yıkıcı depremler yaşamış olması nedeniyle vatandaşların tedirginliği tamamen geçmiş değil.

Akalan son olarak, "Umarız artçı sarsıntılar yaşanmaz; vatandaşlarımız da tedirginliklerini attıktan sonra güvenle evlerine döner" ifadelerini kullandı.