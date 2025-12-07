07 Aralık 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Van'da 4.6 'lık deprem! Uzman isim Bülent Oruç A Haber'de: O segmente dikkat çekti
Van’da 4.6 ’lık deprem! Uzman isim Bülent Oruç A Haber’de: O segmente dikkat çekti

Van'da 4.6 'lık deprem! Uzman isim Bülent Oruç A Haber'de: O segmente dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 23:58
Van'ın merkez üssü Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.17'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber'de bağlanarak deprem sonrası bölgede beklenebilecek durumu ve 4.6'lık sarsıntının nedenlerini açıkladı.
Van’da 4.6 ’lık deprem! Uzman isim Bülent Oruç A Haber’de: O segmente dikkat çekti
ABONE OL
Deprem Uzmanı Bülent Oruç A Haber’de: O segmente dikkat çekti
Deprem Uzmanı Bülent Oruç A Haber'de: O segmente dikkat çekti
Yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
İSKİ’nin Karaburun Tesisi’nde atık su skandalı!
İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde atık su skandalı!
Besni’de yoğun sis etkili oldu
Besni'de yoğun sis etkili oldu
Başkale’de kar etkili oldu
Başkale'de kar etkili oldu
Şehre Yakın Denizli Buldan’da
Şehre Yakın Denizli Buldan’da
Dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Ölüdeniz’in rengi turkuaza döndü
Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Motosikleti önce çömelerek, sonra yatarak sürdü
Motosikleti önce çömelerek, sonra yatarak sürdü
Bakan Kurum’dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım
Komşusunun ağaç kesimine yardım ederken hayatını kaybetti
Komşusunun ağaç kesimine yardım ederken hayatını kaybetti
Tırlar çarpıştı! A Haber olay yerinde
Tırlar çarpıştı! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster