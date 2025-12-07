07 Aralık 2025, Pazar
Van'da 4.6 'lık deprem! Uzman isim Bülent Oruç A Haber'de: O segmente dikkat çekti
Giriş: 07.12.2025 23:58
Van'ın merkez üssü Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.17'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber'de bağlanarak deprem sonrası bölgede beklenebilecek durumu ve 4.6'lık sarsıntının nedenlerini açıkladı.