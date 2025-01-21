Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Bilanço yükseliyor: Ölü ve yaralılar var
Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel isimli yerde yangın çıktı. İçinde tatilcilerin bulunduğu otel alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin restoran bölümünde çıktığı belirtilirken, A Haber canlı yayınına bağlanan Bolu Valisi Abdülaziz Aydın 6 kişinin öldüğü, 31 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Gazeteci Adem Metan da bölgede yaşanan son gelişmeleri olay yerinden A Haber canlı yayınında aktardı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekipler, otel müşterilerini de tahliye etmeye uğraşıyor. İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
BOLU VALİSİ AYDIN A HABER'DE
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, A Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Aydın, yangınla ilgili bilgi verirken alevleri otelin restoran katında başladığını söyledi. Vali Aydın, "Maalesef bugün üzücü bir gün yaşıyoruz Bolu olarak. Milletimizin başı sağolsun, Bolumuzun başı sağolsun. Bugün sabaha karşı 03.30 sıralarında Kartalkaya'da tatil beldemizde yangın ihbarı alındı. Alındıktan itibaren de ilgili birimlerimiz AFAD'ımız başta olmak üzere itfaiye ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz olay yerine ben de dahil olmak üzere intikal ettik. Tabi çok katlı bir bina, ilk belirlemelere göre otelin 4. katında restoran katında bir yangının çıktığını görgü tanıkları teyit ediyorlar. Gerçek sebep gerek itfaiyenin, gerek adli makamların incelemeleri neticesinde ortaya çıkacak." dedi.
6 ÖLÜ 31 YARALI
Yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Aydın, "Halihazırda 6 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. 31 vatandaşımız da yaralı. Yaralılarımızın genel manada durumu iyi. 2 vatandaşımızın durumu bir miktar hassasiyet arz ediyor. İlgili sağlık birimlerimiz, hastanelerimiz vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. İtfaiyenin çalışması devam ediyor. Kontrol mahiyetinde tüm odalara giriliyor, bakılıyor. Dumandan etkilenen, yangından etkilenen vatandaşlarımızın olup olmadığını teyit maksadıyla itfaiye ekipleri şu anda kontrollerini devam ettiriyorlar. Ben bu üzücü olay nedeniyle milletimizin başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.
A HABER FARKIYLA BÖLGEDEN İLK YAYIN
Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.
YANGIN NEREDEN BAŞLADI?
Alevlerin otelin sırt kısmından başladığına dikkat çeken Metan, "İtfaiye ekipleri otelin sırt kısmından müdahalelerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Yangının aslında başladığı nokta da diyebiliriz. Yoğun bir şekilde müdahale ediyorlar. Bahsettiğim gibi gecenin ilerleyen dakikalarından bu yana yangın devam ediyor." ifadelerini kullandı.
OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?
Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.
HELİKOPTERLER DE HAVALANDI
Otelde mahsur kalan bir kişi olmadığının görevlilerce de teyit edildiğini belirten Metan, şu ifadeleri kullandı: "Şunu belirtmekte fayda var. Otelde herhangi bir şekilde mahsur kalan bir vatandaş söz konusu değil. Buraya doğru yürürken de bir görevli kafasıyla bana bu bilgiyi teyit etti. İtfaiye ekipleri ön taraftan yeni bir müdahaleyi başlatacak. Bir taraftan da helikopterler dolaşıyor. Anladığım kadarıyla yerde görev yapan görevlileri bilgilendiriyorlar."
SİVİL ARAÇ TRAFİĞİ DURDURULDU
Bölgeye resmi araçların rahat şekilde ulaşım sağlaması açısından sivil araç girişinin durdurulduğunu söyleyen Metan, "Şunu belirtelim itfaiye ekipler ve ambulans ekipleri bölgeye hala yoğun bir şekilde takviye güç oluşturmaya devam ediyor. Bölgeye girişler sivil araçlar için durduruldu. Çünkü bölgeye gelecek ve çıkacak resmi araçların rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için jandarmanın tedbiri olduğunu söylemekte fayda var. Bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar için bunu da duyurmuş olalım. Bölgeye gelerek trafik yoğunluğu oluşturmak doğru değil." dedi.
A HABER BÖLGEDE
A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gül, "Şu anda ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları devam ediyor. Zor bir yangın olduğunu da söyleyebiliriz. Bir yandan Kartalkaya Kayak Merkezi özellikle sezonun da başlamasıyla birlikte sömestır tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli lokasyonlardan biriydi. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de aynı zamanda Marmara bölgesinde tercih edilen bölgelerden biriydi. Şu anda bölgede AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Elimizde henüz otelde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bir bilgi yok. Bununla alakalı bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama bekliyoruz. Kısa sürede özellikle otelin içinde bulunanların tahliyesinin gerçekleştiği de kadrajlara yansıdı. Çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibinin otelin bulunduğu bölgeye sevk edildiğini paylaşabiliriz. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması bulunuyor. Özellikle orta büyüklükte bir otel olduğunu söyleyebiliriz. Böyle oteller genellikle yaklaşık 400 kişi kapasiteli oluyor. Özellikle sezonu da göz önünde bulundurursak, ortalama 400 kişinin bulunabileceği ifade edilir. Çünkü sömestır tatili yeni başladı." ifadelerini kullandı.