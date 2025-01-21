Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! Bilanço yükseliyor: Ölü ve yaralılar var

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, otel müşterilerini de tahliye etmeye uğraşıyor. İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BOLU VALİSİ AYDIN A HABER'DE

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, A Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Aydın, yangınla ilgili bilgi verirken alevleri otelin restoran katında başladığını söyledi. Vali Aydın, "Maalesef bugün üzücü bir gün yaşıyoruz Bolu olarak. Milletimizin başı sağolsun, Bolumuzun başı sağolsun. Bugün sabaha karşı 03.30 sıralarında Kartalkaya'da tatil beldemizde yangın ihbarı alındı. Alındıktan itibaren de ilgili birimlerimiz AFAD'ımız başta olmak üzere itfaiye ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz olay yerine ben de dahil olmak üzere intikal ettik. Tabi çok katlı bir bina, ilk belirlemelere göre otelin 4. katında restoran katında bir yangının çıktığını görgü tanıkları teyit ediyorlar. Gerçek sebep gerek itfaiyenin, gerek adli makamların incelemeleri neticesinde ortaya çıkacak." dedi.

6 ÖLÜ 31 YARALI

Yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Aydın, "Halihazırda 6 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. 31 vatandaşımız da yaralı. Yaralılarımızın genel manada durumu iyi. 2 vatandaşımızın durumu bir miktar hassasiyet arz ediyor. İlgili sağlık birimlerimiz, hastanelerimiz vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. İtfaiyenin çalışması devam ediyor. Kontrol mahiyetinde tüm odalara giriliyor, bakılıyor. Dumandan etkilenen, yangından etkilenen vatandaşlarımızın olup olmadığını teyit maksadıyla itfaiye ekipleri şu anda kontrollerini devam ettiriyorlar. Ben bu üzücü olay nedeniyle milletimizin başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.



A HABER FARKIYLA BÖLGEDEN İLK YAYIN

Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.