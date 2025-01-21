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Otel yangını faciası! Bakan Tunç: 4 kişi gözaltına alındı

Otel yangını faciası! Bakan Tunç: 4 kişi gözaltına alındı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 16:37
Güncelleme:21.01.2025 16:43
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.” dedi.
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Otel yangını faciası! Bakan Tunç: 4 kişi gözaltına alındı
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