Otel yangını faciası! Bakan Tunç: 4 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.” dedi.

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