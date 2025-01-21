Bolu’daki otel yangınından ilk bilgiler A Haber’de

Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel isimli yerde yangın çıktı. İçinde tatilcilerin bulunduğu otel alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin restoran bölümünde çıktığı belirtilirken; yangın nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgede yaşananları canlı yayında aktardı.