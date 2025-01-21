Bolu’da otel yangını! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 66 can kaybı var

Yangına ilişkin son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Adli soruşturma başlatıldı." dedi.

İşte bakanların bölgeden yaptığı açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." dedi.

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Yakınlarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Başmüfettişimizi görevlendirdik. Teftişlere başlayacaklar." şeklinde konuştu.