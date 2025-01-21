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A Haber alevlerle mücadeleyi görüntülüyor

A Haber alevlerle mücadeleyi görüntülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 10:52
Güncelleme:21.01.2025 10:52
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı ifade edilmişti. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
A Haber alevlerle mücadeleyi görüntülüyor
A Haber alevlerle mücadeleyi görüntülüyor
A Haber alevlerle mücadeleyi görüntülüyor
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