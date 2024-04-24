Çöl Tozu Tehlikesi Büyüyor! İstanbul ve Ankara’yı Etkisi Altına Alan Toz Bulutu Yarın Kastamonu’yu Vuracak!

ÇÖL TOZUNUN ETKİLERİ NELER?

Solunum Yolu Problemleri: İstanbul'da yoğunlaşan çöl tozu, özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olan kişiler için risk oluşturmaktadır. Bu tozdaki ince partiküller, solunum yollarına girerek öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve hırıltı gibi belirtilere yol açabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Çöl tozları, alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Alerjik nezle ve astım hastaları, bu tozlara maruz kaldıklarında hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler yaşayabilirler.

Göz Problemleri: Çöl tozları, gözlerde tahrişe, kızarıklığa, kaşıntıya ve sulanmaya neden olabilir. Kontakt lens kullanan kişiler bu tozlara karşı daha hassas olabilirler.