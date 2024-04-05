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Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Kocaeli’de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı.

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