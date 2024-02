Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 çeker? 29 Şubat’ta Google ’Doodle’ oldu! Artık gün anlamı...

2024 yılı, her dört yılda bir gerçekleşen ve şubat ayının 29 gün sürdüğü "artık yıl" olarak kabul ediliyor. Bu özel yıllarda, şubat ayı 28 gün yerine 29 gün olarak kaydediliyor. Diğer aylar her yıl aynı gün uzunluğuna sahipken, şubat ayı her koşulda en kısa ay olma özelliğini koruyor. Peki, artık yıl ne demek? İşte haberin detayları...