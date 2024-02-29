Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 çeker? 29 Şubat'ta Google 'Doodle' oldu! Artık gün anlamı...
2024 yılında Şubat ayı, artık yıl olması sebebiyle 29 gün çekiyor. Google, özel günleri kutlamak için geliştirdiği Doodle ile tanınıyor ve bu geleneğini sürdürüyor. Bu özel günü kutlamak için Google, ana sayfasına özel bir Doodle tasarladı ve kullanıcıların karşısına çıkardı. Peki, "Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 çeker? İşte artık gün hakkında merak edilenler...
2024 yılı, her dört yılda bir gerçekleşen ve şubat ayının 29 gün sürdüğü "artık yıl" olarak kabul ediliyor. Bu özel yıllarda, şubat ayı 28 gün yerine 29 gün olarak kaydediliyor. Diğer aylar her yıl aynı gün uzunluğuna sahipken, şubat ayı her koşulda en kısa ay olma özelliğini koruyor. Peki, artık yıl ne demek? İşte haberin detayları...
GOODLE 'DOODLE' OLDU!
Google, 29 Şubat 2024 artık gününü anasayfasına taşıdı ve bu özel günü bir Doodle ile kutladı. Doodle'da bir kurbağa görseli yer alırken, 28, 29 ve 1 rakamları vurgulandı. Bu özel Doodle, kullanıcılara artık yılın önemini hatırlatırken, 29 Şubat'ın nadir ve özel bir tarih olduğunu vurguladı.
ŞUBAT AYI NEDEN 29 ÇEKER?
📅Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü, tam olarak 365,2422 gün sürüyor. Bu nedenle, 16. yüzyılda başlatılan Batı takviminde bir yıl 365 gün olarak belirlenmiş olsa da, geriye kalan 0.2422'lik kısım her dört yılda bir fazladan bir gün oluşturuyor.
📅Bu durum, yılın ortalama uzunluğunun dünya dönüş hareketine daha uygun olmasını sağlar. Artık yıl, bu nedenle, takvimlerimizi Güneş'in dönüşüne daha uygun hale getirmek için ortaya çıkmıştır.
📅Artık yıl uygulaması sayesinde, saatlerimiz dünyanın dönüşü ve mevsimleriyle daha iyi uyum içinde kalır. Şubat ayı, artık yıl olan her dört yılda bir, normalde olduğundan bir gün fazla çeker ve 29 gün olarak gösterilir.
📅Bu yıl, 2024 de bir artık yıl olduğu için, 29 Şubat'a ekstra bir gün eklenerek 366 gün sürecek. Bu da, doğum gününü 29 Şubat'ta olan kişilerin dört yılda bir doğum günlerini tam gününde kutlamalarını sağlayacak.
ARTIK YIL NEDİR?
📅Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.
📅Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.
📅Ancak, bu kurala uyan yılların bir istisnası vardır: Yılın tam olarak 400'e bölündüğü yıllardan biri olan artık yıllar, yine de artık yıl sayılır. Örneğin, 2000 yılı bir artık yıldır çünkü hem 4'e hem de 400'e tam olarak bölünebilen bir sayıdır.
📅Bu sistem, güneş yılının (tropik yıl) uzunluğunu daha iyi taklit etmek için kullanılır ve takvim yılının mevsimlere uygun olmasını sağlamak için gereklidir. En bilinen artık yıl uygulaması, miladi takvimdir, ve bu takvimde 4 yılda bir bir artık yıl bulunur.
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