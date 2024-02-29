Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 çeker? 29 Şubat’ta Google ’Doodle’ oldu! Artık gün anlamı...

ŞUBAT AYI NEDEN 29 ÇEKER?

📅Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü, tam olarak 365,2422 gün sürüyor. Bu nedenle, 16. yüzyılda başlatılan Batı takviminde bir yıl 365 gün olarak belirlenmiş olsa da, geriye kalan 0.2422'lik kısım her dört yılda bir fazladan bir gün oluşturuyor.

📅Bu durum, yılın ortalama uzunluğunun dünya dönüş hareketine daha uygun olmasını sağlar. Artık yıl, bu nedenle, takvimlerimizi Güneş'in dönüşüne daha uygun hale getirmek için ortaya çıkmıştır.