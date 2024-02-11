Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...

🤲"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

🤲Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Şaban ayımız mübarek olsun!

🤲Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."