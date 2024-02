Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...

🤲Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun...

🤲Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.