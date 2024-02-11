Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
Şaban ayı, İslam dünyasında bir neşe ve huzur atmosferiyle karşılanır. Bu mübarek ay, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilir ve Müslümanlar için bir hazırlık dönemi olarak görülür. Duaların kabul olduğu bu günlerde, gönüller sevdikleriyle birlikte bu kutsal süreci değerlendirmenin mutluluğunu yaşarlar. İbadetlerin arttığı, dua ve niyazların yükseldiği Şaban ayı, insanları manevi olarak yeniden doğuşa çağırır. İşte eşe, dosta, aileye göndermelik hoş geldin Şaban ayı mesajları...
Şaban ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar manevi bir hazırlık ve heyecan içine girmiş bulunuyorlar. 11 Şubat'ta başlayan Şaban ayı, İslam toplumunda sevgi, barış ve huzurun yayıldığı bir zaman dilimi olarak bilinir. Sevdiklerimizle duygularımızı paylaşmanın en güzel yollarından biri de onlara anlamlı mesajlar iletmektir. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlar üzerinden paylaşacağımız dualı, resimli ve özgün mesajlarla sevdiklerimizin kalplerine dokunabilir, onların yüzlerinde tebessümler oluşturabiliriz.
HOŞ GELDİN ŞABAN AYI MESAJLARI 2024
🤲"Allah'ım, Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Amin.
🤲Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.
🤲Resûlullah'a isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).
🤲"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
🤲Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Şaban ayımız mübarek olsun!
🤲Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."
🤲Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun...
🤲Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.
🤲Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız Mübarek olsun.
🤲Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...
🤲Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Şaban ayınız mübarek olsun.
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