En yüksek risk Mecidiyeköy’de! Dakikada 13 kişi ölüyor

YÜZDE 3 ARTTI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre de İstanbul'da hava kirliliğinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Kentte hava kirliliğinin en çok arttığı ilçe yüzde 69,54'lik oranla Yenibosna oldu. Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 54,095 µg/m3 ile Kartal oldu. Burayı 53,463 ile Esenyurt, 51,815 ile Mecidiyeköy, 51,662 µg/m3 ile Yenibosna takip etti.

DAKİKADA 13 ÖLÜM

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği dünya genelinde dakikada 13 insanın ölümüne yol açıyor. Türkiye'de ise ölüme yol açan risklerde tütün, aşırı kilo, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve hipergliseminin (yüksek kan şekeri) ardından beşinci sırada hava kirliliği geliyor.