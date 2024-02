En yüksek risk Mecidiyeköy’de! Dakikada 13 kişi ölüyor

HER YIL 7 MİLYON CAN KAYBI

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, PM 10'un hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün PM 2.5 kirliliğini önemsediğini kaydederek şunları ifade etti: "Bunlar çok daha küçük, doğrudan solunum yoluyla alıp akciğerlerin en küçük noktalarına ulaşıp tahribat yapan partiküller. Dünyada her yıl 7 milyon insan bu nedenle erken ölüyor. Türkiye'de PM 2.5 ölçümü yapılmıyor. Hem PM 10 hem PM 2.5 değerinin şehir merkezlerinde, sanayi bölgelerinde, enerji tesislerinin bulunduğu yerlerde yoğunlukta olduğunu biliyoruz."

AVRUPA 'TEMİZ HAVA BÖLGELERİ' İLE ÇÖZDÜ

Eskiyen ve kirletici araçların girmesine izin verilmeyen "temiz hava bölgeleri", Avrupa'nın birçok turistik kentinde uygulanmaya başlandı. Madrid'deki uygulama 2018'den bu yana havadaki nitrojen oksit yoğunluğunun yüzde 32 düşmesini sağladı. Londra'da da uygulamayla havadaki nitrojen oksit miktarının yüzde 20 azaldığı açıklandı.