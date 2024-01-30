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Motorlu Taşıt Verginizi ödeyin yolda rahat edin

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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Motorlu Taşıt Verginizi ödeyin yolda rahat edin

Karayolları Trafik Kanunu gereğince motorlu araç sahiplerinin her yıl iki defa ödemesi gereken vergi türüne Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) adı veriliyor. MTV ödemesi, motorlu kara taşıtlarının yanı sıra uçak veya helikopter gibi hava araçları ve ayrıca motorlu deniz araçları için de geçerli. Ödeme her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıla ait ilk taksit ödemesi ise ocak ayı sonuna kadar.

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