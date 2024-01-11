Regaip Kandili’nde regl iken okunacak dualar! Adetliyken Regaip Kandili’nde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?

ADETLİ OLAN KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NELER YAPABİLİR?

Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması, oruç tutması ve Kur'an okuması haramdır.

Dolayısıyla adetli kadınlar kandil günlerinde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilir.

Peygamber Efendimiz (SAV) hayızlı (adetli), lohusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,)

Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: "Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı."

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur'an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler.