Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar! Adetliyken Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, milyonlarca Müslüman alemi tarafından önem arz eden bir gecedir. Regaip Kandili için manevi bekleyiş sürerken bu mübarek gecede adetli olan kadınlar nasıl ibadet edeceklerini sorguluyor. Peki, kandil gecesi adetli yani regli olan kadınlar hangi ibadetleri yapabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Regaip Kandili, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Adetli kadınlar ise bu özel gecede yapabilecekleri ibadetleri araştırıyor. Peki, adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? İşte haberin detayları...
TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?
Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).
ADETLİ OLAN KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NELER YAPABİLİR?
Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması, oruç tutması ve Kur'an okuması haramdır.
Dolayısıyla adetli kadınlar kandil günlerinde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilir.
Peygamber Efendimiz (SAV) hayızlı (adetli), lohusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,)
Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: "Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı."
Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur'an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.
Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.
Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler.
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- Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar! Adetliyken Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
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