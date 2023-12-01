01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri BRICS+ Fashion Summit’de çeşitli ülkelerden moda sektörünün önemli isimleri yer alacak

BRICS+ Fashion Summit’de çeşitli ülkelerden moda sektörünün önemli isimleri yer alacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
BRICS+ Fashion Summit’de çeşitli ülkelerden moda sektörünün önemli isimleri yer alacak

BRICS+ Fashion Summit, dünya genelinde moda endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getirerek sektörün önde gelen temsilcilerini tek bir platformda buluşturuyor. Moda dünyasının lider isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, sektördeki güncel konuların tartışılacağı, küresel pazar beklentilerinin ele alınacağı ve iş birliği olanaklarının değerlendirileceği bir buluşma noktası oluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA