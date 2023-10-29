Matthew Perry kimdir, neden öldü? Friends dizisinin Chandler Bing’i kaç yaşındaydı? Rol aldığı dizi ve filmler...

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.



Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.