Matthew Perry kimdir, neden öldü? Friends dizisinin Chandler Bing'i kaç yaşındaydı? Rol aldığı dizi ve filmler...
"Friends Matthew Perry kimdir?" sorusunun cevabı diziseverler tarafından araştırılıyor. Friends dizisindeki unutulmaz karakteri Chandler Bing ile tanınan aktör, bugün hayatını kaybetti. Perry'nin ölümü, hayranlarını yasa boğdu. İşte, oyuncu hakkında emrak edilenler...
Matthew Perry, "Friends" dizisinde canlandırdığı unutulmaz Chandler Bing karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Perry'nin ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Peki, Matthew Perry kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte, merak edilen detaylar...
MATTHEW PERRY'DEN HAYRANLARINI ÜZEN HABER!
"Friends" dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Amerikan basını yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.
Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.
Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.
SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN
Matthew Perry'nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde de jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını yayımladığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu?" notunu düştüğü görüldü.
MATTHEW PERRY (CHANDLER BING) KİMDİR?
'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry'nin hayatı merak konusu oldu.
Matthew Perry Williamstown, 19 Ağustos 1969 tarihinde Massachusetts'da dünyaya geldi.
Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşanmıştır.
Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşamıştır. Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir.
15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilenmektedir.
Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde Los Angeles'taki evindeyken jakuzide boğularak hayatını kaybetti. Öldüğünde 54 yaşındaydı.
MATTHEW PERRY'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER!
1986 - Second Chance (dizi)
1987 - Boys Will Be Boys (dizi)
1988 - Dance 'Til Dawn
1988 - One Night In The Life Of Jimmy Reardon
1989 - She's Out Of Control
1990 - Call Me Anna
1990 - Sydney (dizi)
1993 - Home Free (dizi)
1993 - Deadly Relations
1994 - Getting In
1994 - Parallel Lives
1994-2004 - Friends (dizi)
1995 - The John Larroquette Show (dizi)
1998 - Almost Heroes
1997 - Fools Rush In
1999 - Imaging Emily Autor
1999 - Three To Tango
2000 - The Whole Nine Yards
2001 - Friends - The Stuff You've Never Seen
2002 - Serving Sarah
2003 - One Of Us
2004 - The Whole Ten Yards
2005 - Hoosiers II: Senior Year
2006 - The Ron Clark Story
2007 - Numb
2008 - Birds of America
2009 - 17 Yeniden
2011 - Mr Sunshine (dizi)
2012 - Go On (dizi)
2015-The odd couple (dizi)
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