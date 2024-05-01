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Türkiye İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Hakan Fidan resmen duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Türkiye İsrail’e açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Hakan Fidan resmen duyurdu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Güney Afrika tarafından açılan davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararı verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya DIşişleri Bakanı Retno Marsudi ile temaslarda bulundu. Bakan Fidan, iki ülke arasında terör başta olmak üzere birçok sorunun masaya yatırıldığını ifade etti. Bakan Fidan ayrıca iki ülkenin Filistin konusunu konuştuklarını belirterek iki tarafın aynı görüşleri paylaştığını belirtti. Bakan Fidan ayrıca Filistin'in uluslararası arenada tanınması için 'dost ülkeler' ile ortak bir çalışmanın sürdüğünü bildirdi.



Bakan Fidan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"21. yüzyılda Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, bölgede toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplum daha neyi beklemekte? Artık zorlayıcı tepkilerin meydana gelmesi gerekiyor. İsrail-Filistin meselesinde Batı da bizim tutumumuza yaklaşıyor. İsrail'in suçlarına kefil olan ülkelere ikaz olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Krizin başından beri Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin dünyanın dört bir yanında tepki çekeceğini söyledik. Bugün, İsrail'e destek veren ülkelerde halk sokağa dökülmüş durumda. Gazze'de akan kan yalnızca Gazzelilerin kanı değildir"

"İSRAİL'E AÇILAN DAVAYA MÜDAHİL OLUYORUZ"

Bakan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olduğunu duyurdu ve "Davanın ilk gününden beri süreci takip ediyoruz. Hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız ve müttefik ülkelerle ne yapabiliriz onun çalışmasını yapacağız" dedi ve Endonezya ile farklı platformlarda Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye soykırım davasına müdahil olacakTürkiye soykırım davasına müdahil olacak TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAK

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