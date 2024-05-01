Türkiye İsrail’e açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Hakan Fidan resmen duyurdu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya DIşişleri Bakanı Retno Marsudi ile temaslarda bulundu. Bakan Fidan, iki ülke arasında terör başta olmak üzere birçok sorunun masaya yatırıldığını ifade etti. Bakan Fidan ayrıca iki ülkenin Filistin konusunu konuştuklarını belirterek iki tarafın aynı görüşleri paylaştığını belirtti. Bakan Fidan ayrıca Filistin'in uluslararası arenada tanınması için 'dost ülkeler' ile ortak bir çalışmanın sürdüğünü bildirdi.