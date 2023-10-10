Adana'da kan donduran olay! 8 yaşındaki oğlunu kasığından vurdular
Adana'da kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayeti geri çekmeyen A.K, aynı kişiler tarafından tehdit edildi. Önce A.K.'nin annesi Z.K.'yi darbeden zanlılar, daha sonra 8 yaşındaki M.K.'yi kasığından vurdu.
Adana'da, kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen 31 yaşındaki A.K.'nin oğlu M.K., tabancayla kasığından vuruldu.
HUSUMET SONRASI BACAĞINDAN VURULDU
Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı.
Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Y.Y. tutuklandı.
ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEYİNCE TEHDİT GELDİ
İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.'nin ailesinden kişiler evine gidip, tehditler savurdu.
8 YAŞINDAKİ OĞLU KASIĞINDAN VURULDU
Olayların ilkinde, 10 gün önce A.K.'nin annesi Z.K. darbedildi.
7 Ekim'de meydana gelen olayda ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı.
O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Polise şikayette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hala sokakta gezip, tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., "Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı, hastanede. 'Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum" diyerek yardım istedi.
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