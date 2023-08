Ailesi tarafından ahıra kilitlenen çocuk dehşeti yaşadı: Hayvan kancasıyla bağlayıp üzerine idrarını yaptılar

Öğle saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar ben bunlardan işkence gördüm. Amcam gelin idrarınızı bunun üzerine yapın diyorlardı. Zaten gelip üzerime idrarlarını yaptılar. Gece halam geldi ve zincirimi açtı. Gidip duş aldım, sabah oldu annemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Annem ve babam fiili ayrı. Sonra jandarma geldi. Jandarmaya benim kardeşimi gösterdiler. Beni de bir odaya kilitlediler. Büyük amcamın oğlunu da yanıma verdiler" dedi.



JANDARMA İNANMAYINCA KURTULDU

Jandarmanın amcasına inanmadığını ve bu sayede kurtulduğunu söyleyen M.Ş., "Jandarmaya kardeşimi göstermişler, jandarma bu değil demiş çünkü beni döverken vidomu çekmişlerdi. O videoyu da Mahmut Ş. amcam herkse atmış, kardeşime de atmış. Benim telefonumu almışlardı. Herkes uyuduğunda kardeşimin telefonundan annemi aramıştım. O videoyu da attım, o da jandarmaya atmış. Jandarma bu o değil demiş. Mecburen beni gösterdiler. İzzet Ş. geldi, bunu sana biz yapmadık, başkası yaptı. Ben de korkudan tamam dedim. Zaten jandarma anladı. Anladığında ben her şeyi söyledim. Bunların yaptığı yasadışı ama halen dışarıda geziyorlar. Ben ve annemin can güvenliği yok" diye konuştu.

