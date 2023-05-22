Yapımı 60 günde tamamlanmıştı! Vatandaş ilk günden yoğun ilgi gösterdi: Allah devletimizden razı olsun
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından devlet yaraları sarmak için anında sefer olmuş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçmişti. Bu kapsamda Hatay'a bir Devlet Hastanesi sözü veren Başkan Erdoğan, deprem ardından 60 gün sonra verilen sözü tutarak bölgedeki yaraları saracak ve halka psikolojik olarak ferahlama sağacak olan sağlık üssünü 21 Mayıs’ta resmen açtı. Defne Hastanesi Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. Hastaneye Hataylı vatandaşlar ilk günden büyük ilgi gösterdi.
24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Hastane bugün ise hasta kabulüne başladı. Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği hastanede, zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşların ağırlıklı olarak çocuk bölümünü tercih ettiği görüldü.
Hastaları girişte, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısı ile karşılayan hastane, buradaki danışma masasından ilgili branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor.
Görevliler ise başta kayıt olmak üzere hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayarak, hastaneden memnun şekilde ayrılmalarını sağladı.
Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastanede incelemelerine devam edip, hastalarla yakından ilgilendiği görüldü.
Hastanenin yapım sürecinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif görev almış, gece gündüz demeden incelemeler yapmıştı.
"17 POLİKLİNİK HİZMETTE"
Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Başkan Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun. Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.
"TÜM İMKANLAR SAĞLANMIŞ"
Bebeğini muayeneye getiren Gülcan Arslan, "Hastanede tüm imkanlar sağlanmış. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün her şeyden faydalanıyoruz. Çok büyük bir afetten geçtik inşallah hep birlikte atlatacağız. Çocuk bölümüne kontrole geldim, bebeğim daha yeni doğdu. Güzel bir hastane olmuş" ifadelerini kullandı.
"ALLAH RAZI OLSUN CUMHURBAŞKANIMIZDAN"
Kolundan tedavisine başlanan Özgür Bulanık, "Tedaviye geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Çok şahane bir hastane olmuş. Bu süreçte bitirilmesi her babayiğidin harcı değildi. Tedavime başladım. Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" dedi.
"ÇOK MEMNUN KALDIK"
Tedavisini olan Sevgi Ramazanoğlu, "Çok memnun kaldık. Gelir gelmez bizi alıp tedavimizi yaptılar. İlacımızı yazdılar. Kısa zamanda iyi ki yapıldı. İnşallah her şey daha güzel olur. Yapanlara çok teşekkür ediyoruz. İlk gün çok kalabalıktı" diye konuştu.
KARA PROPAGANDA RESMEN ÇÖKTÜ!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Mart'ta gerçekleştirilen temel atma törenin ardından sosyal medyada yayınlanan asılsız iftiraları baz alarak, çalışmaların başlamadığını öne sürmüştü. Hastanenin söz verildiği gibi 60 günde tamamlanmasının ardından; kara propaganda çöktü.
AKŞENER'DEN ASILSIZ İFTİRA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.
Atılan bu temelin ardından kara propagandaya soyunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.
"'Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye'ye yutturmaya kalktılar." diyerek algı siyaseti yapan Akşener'i takip eden başka isimlerde oldu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.
Çömez, paylaşımında; "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.
Kara propagandaya inat hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.
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