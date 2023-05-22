Yapımı 60 günde tamamlanmıştı! Vatandaş ilk günden yoğun ilgi gösterdi: Allah devletimizden razı olsun

Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun. Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.