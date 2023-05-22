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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7'lik deprem | AFAD 2023 son depremler..

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4.7’lik deprem | AFAD 2023 son depremler..

Son dakika haberleri | AFAD, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.06'da 4.7 büyüklüğünde korkutan bir depremin kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.

Sarsıntıda olumsuz bir durum yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

Büyüklük: 4.7 (Mw) Yer: Göksun (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-05-22

Saat: 19:06:58 TSİ Enlem: 37.938 N Boylam: 36.304 E Derinlik: 7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

22-05-2023 19:06:58 37.938 36.304 7 MW 4.7 Göksun (Kahramanmaraş) 585839
22-05-2023 18:40:13 38.121 38.482 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 585838
22-05-2023 18:32:44 37.864 36.255 7.11 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 585836

22-05-2023 18:31:54 38.006 38.226 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 585837
22-05-2023 18:29:03 37.853 36.234 7.07 ML 3.2 Saimbeyli (Adana) 585833
22-05-2023 18:21:35 37.772 36.399 7 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş) 585834
22-05-2023 18:19:36 37.436 37.157 5.72 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585835


22-05-2023 18:03:53 38.117 38.502 7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 585832
22-05-2023 18:03:43 37.871 36.258 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 585831
22-05-2023 17:55:35 37.876 36.19 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 585828
22-05-2023 17:54:08 37.854 36.236 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 585827
22-05-2023 17:48:08 38.213 38.068 7.11 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya) 585829
22-05-2023 17:47:16 38.223 38.791 6.42 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 585830
22-05-2023 17:41:39 37.902 36.22 4.97 ML 3.0 Saimbeyli (Adana) 585826

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