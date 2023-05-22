Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7'lik deprem | AFAD 2023 son depremler..
Son dakika haberleri | AFAD, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.06'da 4.7 büyüklüğünde korkutan bir depremin kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.
Sarsıntıda olumsuz bir durum yaşanmadı.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN AYRINTILARI
Büyüklük: 4.7 (Mw) Yer: Göksun (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-05-22
Saat: 19:06:58 TSİ Enlem: 37.938 N Boylam: 36.304 E Derinlik: 7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
22-05-2023 19:06:58 37.938 36.304 7 MW 4.7 Göksun (Kahramanmaraş) 585839
22-05-2023 18:40:13 38.121 38.482 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 585838
22-05-2023 18:32:44 37.864 36.255 7.11 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 585836
22-05-2023 18:31:54 38.006 38.226 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 585837
22-05-2023 18:29:03 37.853 36.234 7.07 ML 3.2 Saimbeyli (Adana) 585833
22-05-2023 18:21:35 37.772 36.399 7 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş) 585834
22-05-2023 18:19:36 37.436 37.157 5.72 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585835
22-05-2023 18:03:53 38.117 38.502 7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 585832
22-05-2023 18:03:43 37.871 36.258 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 585831
22-05-2023 17:55:35 37.876 36.19 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 585828
22-05-2023 17:54:08 37.854 36.236 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 585827
22-05-2023 17:48:08 38.213 38.068 7.11 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya) 585829
22-05-2023 17:47:16 38.223 38.791 6.42 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 585830
22-05-2023 17:41:39 37.902 36.22 4.97 ML 3.0 Saimbeyli (Adana) 585826
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
- AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?
- POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
- Canan Karatay 'en güçlüsü' diyerek açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle söküp atıyor! Her sabah kaşık kaşık...
- AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...