Başkan Erdoğan’dan Defne açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra katıldığı ilk canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Depremzedeler yapılan hakaretlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz ama benim için Defne’de ölen insanlar önemli. Oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Burada bize oy çıkmıyor filan demedik oy ayrımı yapmadan hizmet yapıyoruz." dedi.

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