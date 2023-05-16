İşte AK Parti ve CHP zihniyetinin farkı! CHP zihniyeti küfredip yardımları kesti! Erdoğan 45 günde Kılıçdaroğlu’na yüzde 90 oy çıkan Defne’ye hastane dikti...

"ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN"

CHP'liler mesajlarda "Hakkımı onlara helal etmiyorum. Allah hepsinin belasını versin. Oy veren cahiller yol gösterir size" gibi ifadelerle depremzedelere nefret kustular.

EŞYA YARDIMLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER

Bu gelişme sonrası 174 yetim çocuk desteksiz kalırken, 2000'e yakın evin erzak koliler de iptal edildi. Diğer yandan CHP'liler yapılan eşya yardımları da geri istedi.

İŞTE ARADAKİ ZİHNİYET FARKI!

Daha iktidara gelmeden AK Parti'ye gönül veren vatandaşları fişleyip cezalandıran CHP zihniyeti, depremzedelerin yardımını keserken onları sokağa attı. Ancak Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti yüzde 90 CHP oyu çıkan Defne'ye 40 günde devlet hastanesi yaptı. İşte aradaki zihniyet farkı...

"DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.