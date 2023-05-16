İşte AK Parti ve CHP zihniyetinin farkı! CHP zihniyeti küfredip yardımları kesti! Erdoğan 45 günde Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oy çıkan Defne'ye hastane dikti...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılırken deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a çıkan yüksek oy nedeniyle CHP'liler depremzedelere küfürler yağdırıp çirkin hakaretlerde bulundu. Bununla da sınırlı kalmayan bu zihniyetteki CHP'li belediyeler depremzede vatandaşların yardımlarını kesip, gerekçe göstermeden kaldıkları otelden çıkardı. Bunun yanında sosyal medyada "Allah belalarını versin. Verdiğimiz destekler haram olsun." gibi ifadelerle depremzedeler hedef alındı. Oysa Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti hiçbir vatandaşını ayırt etmeksizin Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oy çıkan Hatay'ın Defne ilçesine 40 günde hastane yaparak bir hizmet rekoruna imza attı. AK Parti'nin yıllardır hiçbir vatandaşını ayırt etmeden yaptığı hizmet siyaseti takdir toplarken CHP daha iktidara gelmeden AK Parti'ye oy veren vatandaşları fişleyip cezalandırma yoluna gitti. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
CHP ZİHNİYETİ DEPREMZEDELERE NEFRET KUSTU
Başkan Erdoğan özellikle deprem bölgesinde aldığı oylarla dikkat çekerken, CHP'li isimler depremzedelere yaptıkları yardımları bölgeden gerekli oyu alamadıkları için haram edip depremzedelere küfürler savurdu.
CHP'Lİ BELEDİYE YARDIMI KESTİ OTELDEN ATTI
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.
SÖZCÜ GAZETESİ HEDEF GÖSTERDİ
Diğer yandan gün boyu depremzedeler küfür ve hakaretlerle maruz kalırken, CHP'nin Sözcü gazetesi de onları hedef gösterdi.
"DEMEK Kİ DEPREMZEDELER ÇADIR HAYATI YAŞAMAYI ÇOK SEVMİŞ"
Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, "Demek ki millet TOGG'muş" manşetiyle çıkan gazete, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN
Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek." ifadelerini kullanarak depremzedelerin yanında olacaklarının altını çizdi.
KILIÇDAROĞLU'NA YÜZDE 90 OY ÇIKAN DEFNE'YE 45 GÜNDE HASTANE YAPILDI!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaretlerin anımsatılmasının ardından, "Siz diyorsunuz ki 'Defne'ye hastane yaptık.' Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Yüzde 80. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek. 'Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum?' Böyle bir anlayış olabilir mi?" değerlendirmesi üzerine Erdoğan, "Haşa. Zaten biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli, oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsen, oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapman gerekiyor." ifadelerini kullandı.
CHP ZİHNİYETİ YARDIMLARI KESTİ
Hükümet oy oranını düşünmeksizin vatandaşlarına destek olurken, CHP zihniyetinin kirli yüzü bir kez daha kendisini gösterdi. Deprem bölgesinde yardım faaliyetleri yürüten Merve isim vatandaş yaptığı paylaşımda CHP'ye gönül veren ve deprem bölgesine yardım yapan vatandaşların seçimler sonrası bölgedeki oy oranları nedeniyle yardımı kestiklerini belirten mesajları paylaştı.
"ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN"
CHP'liler mesajlarda "Hakkımı onlara helal etmiyorum. Allah hepsinin belasını versin. Oy veren cahiller yol gösterir size" gibi ifadelerle depremzedelere nefret kustular.
EŞYA YARDIMLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER
Bu gelişme sonrası 174 yetim çocuk desteksiz kalırken, 2000'e yakın evin erzak koliler de iptal edildi. Diğer yandan CHP'liler yapılan eşya yardımları da geri istedi.
İŞTE ARADAKİ ZİHNİYET FARKI!
Daha iktidara gelmeden AK Parti'ye gönül veren vatandaşları fişleyip cezalandıran CHP zihniyeti, depremzedelerin yardımını keserken onları sokağa attı. Ancak Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti yüzde 90 CHP oyu çıkan Defne'ye 40 günde devlet hastanesi yaptı. İşte aradaki zihniyet farkı...
"DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
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