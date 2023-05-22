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60 günde Defne'ye hastane yapıldı! İşte son durum

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 10:32
Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Hastane 60 günde tamamlanarak hasta kabulüne başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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