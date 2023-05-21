21 Mayıs 2023, Pazar
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Defne Devlet Hastanesi açılıyor
Başkan Erdoğan Hatay'da 24 Mart'ta temelini attığı 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ni, "60 günde tamamlayacağız" demişti. 7'li masanın tüm karalama girişimine rağmen tamamlanan hastane bugün hizmete açılıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.