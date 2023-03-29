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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e çok sert 'hastane' yanıtı: Benim adıma dikkat et! Konuşurken buna göre konuş

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e çok sert ’hastane’ yanıtı: Benim adıma dikkat et! Konuşurken buna göre konuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber’de yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği Defne Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştiren ve 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' sözlerini ağır topa tuttu. Başkan Erdoğan, “Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Cuma günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği Defne Devlet Hastanesi'ndeki temel atma törenini eleştiren ve 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' sözlerini topa tuttu.

Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş." dedi.

"HAYATINDA İNŞAAT GÖRMEMİŞ! BİZİM ADIMIZA DİKKAT ET"

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.

"A'DAN Z'YE, YEMEK, SU, BELEDİYELERİMİZ ORADA ÇALIŞIYORLAR"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Yaptıkları herhangi bir şey yok. 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Hiçbir zaman oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Her zamanki gibi suistimal, ayrıştırma üzerinden bir tarzla hareket ediyor. Partimizin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri istisnasız, sağolsun kardeş belediyeler ilan etmek suretiyle deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular. Burada çılışıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye. Hatay Valisine dedim, açıklamanı yap diye. Kullanma suyu ile içme suyunu karıştırmasınlar. Biraz bu noktada sıkıntılar yaşadık, sonra da bunları aştık.

"BU ASKERE BÖYLLE İHANET OLUR MU? BU İHANETİ ASKERİME YAPTILAR"

Hala benim askerime, benim Mehmedime, jandarmama, polisime 'yoklar burda bunlar' diyor. Elinize, dilinize dursun. Hepsi oradalar. Buyrun. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti askerime yaptılar. Ey muhalefet size, askerime, Mehmedime, jandarmama, polisime, güvenlik görevlilerime hakaret etmekle ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ile gelirken muhalefeti yalanları, iftiraları, hezeyanlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

"EY BAY BAY KEMAL! KARABAĞLAR'A KİM BAKIYOR? KARABAĞLAR'DA KİM VAR?"

Ne yazık ki bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir belediyesi ana muhalefette. Ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım, Çevre Şehircilik oraya gittiler, süratle işleri başlattılar. Milletimiz ne demeye başladı; 'yaparsa AK Parti yapar' dediler. Rezerv alanlarında hala çalışmalar ediyor. Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? Oraya kim bakıyor? CHP belediyesi. Peki ne yapıyorsunuz siz Karabağlar'da?

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