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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2023 17:56
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Hatay'da yaşanan deprem sonrası yıkılan Defne Devlet Hastanesi, devletin bölgedeki yoğun çabası sonucu sadece 60 günde tamamlanarak Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle birlikte hizmete alındı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada hastanenin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağı duyururken "Biz temel atarken ne söz verdiysek yaptık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca muhalefete yüklenirken "Bize dediler ki burada Kılıçdaroğlu yüzde 90 ay aldı. Siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Biz ayrım yapamayız. Böyle bir şey bizim dinimizde de kitabımızda da yok." ifadelerini kullandı.
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