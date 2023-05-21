Başkan Erdoğan'dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Hatay'a da en son, bir aydan daha kısa bir süre önce, deprem konutlarının temel atma töreni vesilesiyle geldiklerini ifade eden Erdoğan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'la başlayan bölge ziyaretlerimizi, bugün Hatay ve Gaziantep'le sürdürüyoruz. Defne ziyaretimizde, bu ilçemizin güzel bir hastaneye ihtiyacı olduğunu gördüğümüz için, hemen Sağlık Bakanlığımıza talimatı vermiş, çalışmaları başlatmıştık."