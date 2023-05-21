Başkan Erdoğan'dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak adlandırılan iki yıkıcı deprem ardından devlet yaraları sarmak anında sefer olmuş ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçmişti. Bu kapsamda Hatay'a bir Devlet Hastanesi sözü veren Başkan Erdoğan, deprem ardından 60 gün sonra verilen sözü tutarak bölgedeki yaraları saracak ve halka psikolojik olarak ferahlama sağacak olan sağlık üssünü resmen açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılış törenine vatandaşlara hitabı ardından hastaneyi inceledi. Burada 14 Mayıs sonrası muhalif cephe tarafından linç girişimine tabi tutulan depremzedelere güçlü destek veren Başkan Erdoğan, hastanede yer alan "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur" yazısının yer aldığı dev görselle insanlıktan nasibini almamış güruha net mesaj verdi.
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