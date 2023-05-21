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Başkan Erdoğan'dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak adlandırılan iki yıkıcı deprem ardından devlet yaraları sarmak anında sefer olmuş ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçmişti. Bu kapsamda Hatay'a bir Devlet Hastanesi sözü veren Başkan Erdoğan, deprem ardından 60 gün sonra verilen sözü tutarak bölgedeki yaraları saracak ve halka psikolojik olarak ferahlama sağacak olan sağlık üssünü resmen açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılış törenine vatandaşlara hitabı ardından hastaneyi inceledi. Burada 14 Mayıs sonrası muhalif cephe tarafından linç girişimine tabi tutulan depremzedelere güçlü destek veren Başkan Erdoğan, hastanede yer alan "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur" yazısının yer aldığı dev görselle insanlıktan nasibini almamış güruha net mesaj verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.05.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 18:53
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Başkan Erdoğan’dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Burada yaptığı konuşmada, afetin ikinci gününden itibaren sürekli deprem bölgesindeki şehirlerde olduklarını belirten Başkan Erdoğan, 12 Mart'ta Defne'ye de geldiklerini, sahra hastanesini ziyaret ettiklerini, Defnelilerle bir arada olduklarını hatırlattı.

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Başkan Erdoğan’dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Hatay'a da en son, bir aydan daha kısa bir süre önce, deprem konutlarının temel atma töreni vesilesiyle geldiklerini ifade eden Erdoğan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'la başlayan bölge ziyaretlerimizi, bugün Hatay ve Gaziantep'le sürdürüyoruz. Defne ziyaretimizde, bu ilçemizin güzel bir hastaneye ihtiyacı olduğunu gördüğümüz için, hemen Sağlık Bakanlığımıza talimatı vermiş, çalışmaları başlatmıştık."

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Başkan Erdoğan’dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

Temelini Mart ayında attıkları 300 yataklı hastaneyi üç ay içinde bitirme sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, çünkü kendilerinin salgın döneminde İstanbul'da her biri 1.006'şar yataklı iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahip olduklarını vurguladı.

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Başkan Erdoğan’dan depremzedeleri hedef alan muhaliflere fotoğraflı mesaj! İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur”

"NE SÖZ VERDİYSEK, YALNIZCA ONU YAPTIK"

"Hastanemizin temelini attıktan sonra, bu projeyle ilgili neler söylendiğini sizler hatırlıyorsunuz değil mi?" diye soran Başkan Erdoğan, bunların hiçbirine aldırmadıklarını, sadece işlerine baktıklarını kaydetti.