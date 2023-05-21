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Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor! Söz verildi 60 günde tamamlandı kara propaganda yerle bir oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2023 17:03
Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerden etkilenen ve 24 Mart'ta temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi, bugün Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Mart'ta yapılan temel atma töreni sonrası sosyal medyada yayılan iftiraları baz almış ve temelin atılmadığını iddia etmişti. Hastanenin söz verildiği gibi 60 günde tamamlanmasının ardından, kara propaganda adeta yerle bir oldu. Hastanenin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan "Hataylı kardeşlerim burada toplandığına göre kalpten kalbe yol var. Millete tepeden bakanlardan olmadık. İnsanımızı tahkir etmedik, birleştirenlerden, kucaklaştıranlardan yana olduk. CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz." dedi.
Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor!
Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor!
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