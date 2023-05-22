22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 7 milyon TL

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 7 milyon TL

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 7 milyon TL

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Kahramankazan Akıncı gişelerinde durdurulan okul servisinde piyasa değeri 7 milyon TL olan 23 kilo metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA