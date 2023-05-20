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Defne Devlet Hastanesi açılıyor! Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi

A Haber
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Giriş: 20.05.2023 20:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta temelini attığı defne devlet hastanesini 60 günde tamamlayacağız demişti. 7’ masanın tüm karalama girişimine rağmen tamamlanan hastane yarın hizmete açılıyor.
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