Türkiye tek yürek! İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için ’Sanki Yedim Sanki İçtim’ projesi

İLK KUMBARADAN ÇIKAN 850 LİRA İKİ AİLENİN GIDA İHTİYACI KARŞILANDI



9 Eylül İlkokulu'nun pilot uygulama olduğunu ve Gaziemir'in tamamında bu projeyi uygulamak istediklerini kaydeden Türk Kızılay İzmir Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, projenin hazırlıklarına deprem öncesinden başladıklarını vurguladı. Dinçel, "En büyük yardımcımız küçük kalplerimiz. Onların hepsi birer Kızılaycı ve ailelerini yönlendirerek bu projemize destek veriyor. Kızılay alan el ve veren el arasında bir köprü oluşturduğu için burada topladığımız paraları depremzedelerin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz. Deprem olduktan sonra ilk kumbaramızı iki gün önce açtık, 850 lira çıktı ve iki ailemizin gıda ihtiyaçları karşılandı. Afet durumu olduğu için bu bağışları deprem bölgesinden İzmir'e gelen iki ailemiz için kullandık. Onlara market alışveriş kartı veriyoruz. Kendileri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" dedi.