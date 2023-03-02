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Türkiye tek yürek! İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için 'Sanki Yedim Sanki İçtim' projesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Türkiye tek yürek! İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için ’Sanki Yedim Sanki İçtim’ projesi

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili sarstı. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Sanki Yedim Sanki İçtim' projesi kapsamında, öğrenciler günlük ihtiyaçlarının dışında harçlıklarından kalan parayı, sınıfta depremzedeler için oluşturulan kumbarada biriktiriyor. Proje koordinatörü ve sınıf öğretmeni Selda Ediz, "Öğrencilerimizle küçük küçük miktarlarda para biriktirip, Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız isteklerini biraz olsun bir kenara bırakıp küçük miktarlarda bağışta bulunuyor" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül İlkokulu 2/D sınıfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Fatih'deki Sanki Yedim Camii'nin hikayesinden yola çıkarak kampanya başlattı. Projelerine 'Sanki Yedim Sanki İçtim' ismini veren öğrenciler, günlük ihtiyaçlarının dışında harçlıklarından kalan parayı Kızılay aracılığıyla depremzedeler yararına sınıflarındaki kumbarada biriktirmeye başladı.

Osmanlı döneminde orta halli bir esnafın canı bir şey istediğinde padişahların yaptırdığı gibi cami yaptırmak için 'sanki yedim' deyip, parasını biriktirmesi ve 20 yıl sonra Sanki Yedim Camii'ni yaptırmasıyla ilgili hikayeden yola çıkıp, projeyi başlattıklarını anlatan proje koordinatörü ve 2/D sınıf öğretmeni Selda Ediz, velilerin de kendilerine destek verdiğini belirtti. Ediz, "Öğrencilerimizle küçük küçük miktarlarda para biriktirerek Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız isteklerini biraz olsun bir kenara bırakıp küçük miktarlarda bağışta bulunuyor" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMLAŞMAYI ÖĞRETMEYİ İSTİYORUZ"

9 Eylül İlkokulu Müdürü Mustafa Kunduracı ise öğrencilere istek ve ihtiyaç arasındaki farkı kavrayarak yardımlaşmayı öğretmek istediklerini belirterek, "Bizi canlı varlık sınıfından insan olmaya iten yardımlaşma, iyilik yapma, merhamet gibi hisler var. Bunlar bizi insan yapar. Yardımlaşmak, sevmek, merhamet duygusu gerekir. Biz de öğrencilerimizde bu duyguları arttırmaya çalışıyoruz. Kızılay ile böyle bir iş birliğine gittik. İnşallah depremzedelere daha fazla faydamız olacaktır."

İLK KUMBARADAN ÇIKAN 850 LİRA İKİ AİLENİN GIDA İHTİYACI KARŞILANDI

9 Eylül İlkokulu'nun pilot uygulama olduğunu ve Gaziemir'in tamamında bu projeyi uygulamak istediklerini kaydeden Türk Kızılay İzmir Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, projenin hazırlıklarına deprem öncesinden başladıklarını vurguladı. Dinçel, "En büyük yardımcımız küçük kalplerimiz. Onların hepsi birer Kızılaycı ve ailelerini yönlendirerek bu projemize destek veriyor. Kızılay alan el ve veren el arasında bir köprü oluşturduğu için burada topladığımız paraları depremzedelerin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz. Deprem olduktan sonra ilk kumbaramızı iki gün önce açtık, 850 lira çıktı ve iki ailemizin gıda ihtiyaçları karşılandı. Afet durumu olduğu için bu bağışları deprem bölgesinden İzmir'e gelen iki ailemiz için kullandık. Onlara market alışveriş kartı veriyoruz. Kendileri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" dedi.

"KİMİ 5, KİMİ 10 LİRA ATIYOR"

Öğrencilerden 8 yaşındaki Zeynep Dönmez depremzedeler için para biriktirdiklerini ve ailesinden aldığı harçlığı kumbaraya attığını belirtti.

Poyraz Tanesen ise "Ben de para attım. 5 lira atmıştım. Damlaya damlaya göl oldu. İlk açtığımız kumbaradan 850 TL çıktı. Depremzedeler biriktirdiğimiz parayla belki kıyafet belki de gıda ihtiyacını karşıladı" dedi.

Defne Karasu ise yiyecek bir şeyler aldıktan sonra kalan parasını televizyonda izlerken büyük üzüntü duyduğu depremzedelere bağışladığını söyledi.


Öğrencilerden Doğa Kızılkaya da "Harçlığımı babam verdi. Bir kez 10 TL, bir kez 5 TL attım" diye konuştu.

Kızılkaya'nın sınıf arkadaşı Eymen Emir ise "Hastanelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz. İnsanlara yardım etmelerini istiyorum. Depremzedelerin iyileşmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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